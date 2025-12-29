Энтони Джошуа попал в ужасную аварию: известно о двух жертвах

Бывший обладатель титулов в супертяжелом весе, британец Энтони Джошуа, попал в тяжелое дорожно-транспортное происшествие во время своего пребывания в Нигерии.

Обстоятельства трагедии на трассе

Инцидент произошел на автомагистрали в районе Макуни, штат Огун. Внедорожник марки Lexus, в котором в качестве пассажира находился 35-летний спортсмен, на большой скорости врезался в грузовик, стоявший на обочине или проезжей части.

Джошуа отправился на родину своих предков на отдых после недавнего триумфа в поединке против Джейка Пола.

На момент аварии в салоне премиального авто находилось четыре человека. Энтони Джошуа занимал место на заднем сиденье непосредственно за водителем.

Боксер двигался в составе колонны из двух машин, а его служба безопасности ехала следом во внедорожнике Pajero.

После крупной аварии с участием Энтони Джошуа, в которой, как сообщается, погибли две жизни, не было никакой видимой экстренной реакции; ни скорой помощи, ни надлежащей медицинской помощи. Вместо этого его заставили сидеть вертикально в передней части полицейского фургона.

Состояние боксера и последствия столкновения

Несмотря на значительные повреждения транспортного средства, самому экс-чемпиону мира удалось избежать критических травм.

По словам медиков и очевидцев, Джошуа получил лишь легкие повреждения и смог самостоятельно выбраться из искореженного салона.

Однако для двух других пассажиров - тех, кто сидел рядом с водителем и рядом с боксером - удар оказался фатальным. Оба мужчины умерли мгновенно.

Свидетельства очевидцев

Местный житель Адении Орохо, который стал свидетелем происшествия, отметил, что операция по спасению началась силами прохожих еще до приезда экстренных служб.

"Мы начали останавливать машины, проезжавшие мимо, чтобы оказать помощь пострадавшим. Представители Федерального корпуса безопасности дорожного движения прибыли на место за считанные минуты, однако спасти двух пассажиров Lexus не удалось", - рассказал Орохо.

Сейчас правоохранительные органы Нигерии устанавливают все причины происшествия, в частности, почему грузовик находился на трассе в момент столкновения.

Представители команды Джошуа пока не давали расширенных комментариев относительно дальнейших планов атлета после трагического инцидента.