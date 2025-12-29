ua en ru
Пн, 29 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Энтони Джошуа попал в ужасную аварию: известно о двух жертвах

Понедельник 29 декабря 2025 15:37
UA EN RU
Энтони Джошуа попал в ужасную аварию: известно о двух жертвах Энтони Джошуа (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Бывший обладатель титулов в супертяжелом весе, британец Энтони Джошуа, попал в тяжелое дорожно-транспортное происшествие во время своего пребывания в Нигерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Punch.

Обстоятельства трагедии на трассе

Инцидент произошел на автомагистрали в районе Макуни, штат Огун. Внедорожник марки Lexus, в котором в качестве пассажира находился 35-летний спортсмен, на большой скорости врезался в грузовик, стоявший на обочине или проезжей части.

Джошуа отправился на родину своих предков на отдых после недавнего триумфа в поединке против Джейка Пола.

На момент аварии в салоне премиального авто находилось четыре человека. Энтони Джошуа занимал место на заднем сиденье непосредственно за водителем.

Боксер двигался в составе колонны из двух машин, а его служба безопасности ехала следом во внедорожнике Pajero.

Состояние боксера и последствия столкновения

Несмотря на значительные повреждения транспортного средства, самому экс-чемпиону мира удалось избежать критических травм.

По словам медиков и очевидцев, Джошуа получил лишь легкие повреждения и смог самостоятельно выбраться из искореженного салона.

Однако для двух других пассажиров - тех, кто сидел рядом с водителем и рядом с боксером - удар оказался фатальным. Оба мужчины умерли мгновенно.

Свидетельства очевидцев

Местный житель Адении Орохо, который стал свидетелем происшествия, отметил, что операция по спасению началась силами прохожих еще до приезда экстренных служб.

"Мы начали останавливать машины, проезжавшие мимо, чтобы оказать помощь пострадавшим. Представители Федерального корпуса безопасности дорожного движения прибыли на место за считанные минуты, однако спасти двух пассажиров Lexus не удалось", - рассказал Орохо.

Сейчас правоохранительные органы Нигерии устанавливают все причины происшествия, в частности, почему грузовик находился на трассе в момент столкновения.

Представители команды Джошуа пока не давали расширенных комментариев относительно дальнейших планов атлета после трагического инцидента.

Ранее мы сообщали, кто возглавил обновленный список IBF и претендует на пояс Усика.

Также узнайте, как Усик передал Энтони Джошуа подарок от украинских военных.

Читайте РБК-Украина в Google News
Энтони Джошуа Бокс
Новости
Зеленский назвал ключевое условие для отмены военного положения
Зеленский назвал ключевое условие для отмены военного положения
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну