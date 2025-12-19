ua en ru
Пт, 19 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Всегда завидовала Ротару": Рыбчинский сказал все, что думает о Повалий

Пятница 19 декабря 2025 19:00
UA EN RU
"Всегда завидовала Ротару": Рыбчинский сказал все, что думает о Повалий Рыбчинский разнес Повалий (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Композитор и продюсер Евгений Рыбчинский высказался о певице-предательнице Таисии Повалий. По его мнению, артистка всегда мечтала об успехе "советской звезды", а потому всегда ориентировалась на прошлое.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Рыбчинский рассказал в интервью проекту "НАОДИНЦІ".

Что композитор думает о Повалий

Рыбчинский вспомнил о своем стихотворении, которое он посвятил предательнице. В нем он назвал ее "живым трупом". По словам композитора, еще в 2013 году Повалий говорила, что Украина и все, кто стремится в ЕС, идут "не туда". Таким мнением она делилась с Рыбчинским во время их последнего разговора.

Он отметил, что такая позиция была у Повалий всегда. Она мечтала о славе, но не в том понимании, о котором думают другие артисты.

&quot;Всегда завидовала Ротару&quot;: Рыбчинский сказал все, что думает о ПовалийРыбчинский раскритиковал Повалий (скриншот)

"Киев никогда не стоял у нее как последнее место ее карьеры. Она всегда мечтала о карьере, условно, Софии Ротару. Всегда завидовала, потому что София Михайловна раньше жила и состоялась в Советском Союзе. То есть она всегда себя видела таким советским, знаете, таким человеком", - рассказал Рыбчинский.

"И на самом деле я на нее так и смотрю. Почему она для меня "труп живой"? Потому что этой эпохи уже не существует, а она является олицетворением эпохи, которой нет. Ну это трагедия, честно вам скажу. И то, что пытается там делать, она еще и украинские песни поет, это ужас просто", - добавил он.

Песни Рыбчинского Повалий не поет. Он даже удалял треки предательницы с YouTube, но на Spotify и Apple Music это сделать гораздо труднее. Певица передала права немецкой компании, а потому есть немало преград.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Ротару Новости шоу-бизнеса Таисия Повалий Звезды шоу-бизнеса
Новости
Зеленский назвал важной победой решение ЕС по Украине
Зеленский назвал важной победой решение ЕС по Украине
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ