"Всегда завидовала Ротару": Рыбчинский сказал все, что думает о Повалий

Композитор и продюсер Евгений Рыбчинский высказался о певице-предательнице Таисии Повалий. По его мнению, артистка всегда мечтала об успехе "советской звезды", а потому всегда ориентировалась на прошлое.

Что композитор думает о Повалий

Рыбчинский вспомнил о своем стихотворении, которое он посвятил предательнице. В нем он назвал ее "живым трупом". По словам композитора, еще в 2013 году Повалий говорила, что Украина и все, кто стремится в ЕС, идут "не туда". Таким мнением она делилась с Рыбчинским во время их последнего разговора.

Он отметил, что такая позиция была у Повалий всегда. Она мечтала о славе, но не в том понимании, о котором думают другие артисты.

Рыбчинский раскритиковал Повалий (скриншот)

"Киев никогда не стоял у нее как последнее место ее карьеры. Она всегда мечтала о карьере, условно, Софии Ротару. Всегда завидовала, потому что София Михайловна раньше жила и состоялась в Советском Союзе. То есть она всегда себя видела таким советским, знаете, таким человеком", - рассказал Рыбчинский.

"И на самом деле я на нее так и смотрю. Почему она для меня "труп живой"? Потому что этой эпохи уже не существует, а она является олицетворением эпохи, которой нет. Ну это трагедия, честно вам скажу. И то, что пытается там делать, она еще и украинские песни поет, это ужас просто", - добавил он.

Песни Рыбчинского Повалий не поет. Он даже удалял треки предательницы с YouTube, но на Spotify и Apple Music это сделать гораздо труднее. Певица передала права немецкой компании, а потому есть немало преград.