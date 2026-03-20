Сбежавшего в Беларусь тренера гимнастов наказали в Украине: досталось и его жене
Бывший старший тренер национальной сборной Украины по спортивной гимнастике Вячеслав Лаврухин официально лишен звания "Заслуженный тренер Украины". Аналогичные санкции применены и к его жене.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Чемпион".
Официальное решение министерства
В ответ на запрос издания, Министерство молодежи и спорта Украины сообщило.
"На основании ходатайства общественной организации "Украинская федерация гимнастики" приказом Минмолодежьспорта от 18.03.2026 № 1555 "О лишении спортивных званий" Лаврухин Вячеслав лишен спортивного звания "Заслуженный тренер Украины".
В то же время информируем, что приказом Минмолодежьспорта от 19.03.2026 № 1590 "О лишении спортивных званий" Лаврухина Ирина также лишена спортивного звания "Заслуженный тренер Украины", - говорится в официальном письме министерства.
Жена Вячеслава Лаврухина - Ирина вместе с мужем перебралась в страну-агрессора, из-за чего также попала под санкции.
Измена, побег и скандальное заявление
Напомним, Вячеслав Лаврухин тайно покинул Украину в начале января 2026 года. В Беларуси он сразу получил должность старшего тренера местной национальной сборной. Свой поступок наставник сопроводил скандальным заявлением о том, что "не считает белорусов врагами".
Вячеслав Лаврухин получил звание заслуженного тренера в 2011 году. Он наиболее известен работой с Игорем Радивиловым - бронзовым призером Олимпиады-2012 и многократным призером чемпионатов мира и Европы.
Ирина Лаврухина была удостоена почетного статуса в 2013 году.
Ранее мы сообщили о переходе чемпиона Европы Радомира Стельмаха в состав сборной Германии.