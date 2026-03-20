Тренера гімнастів, що втік до Білорусі, покарали в Україні: дісталося і його дружині

19:15 20.03.2026 Пт
2 хв
В'ячеслав та Ірина Лаврухіни офіційно втратили почесні статуси
aimg Андрій Костенко
В'ячеслав Лаврухін (фото: НОК України)

Колишній старший тренер національної збірної України зі спортивної гімнастики В'ячеслав Лаврухін офіційно позбавлений звання "Заслужений тренер України". Аналогічні санкції застосовані і до його дружини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Чемпіон".

Офіційне рішення міністерства

У відповідь на запит видання, Міністерство молоді та спорту України повідомило.

"На підставі клопотання громадської організації "Українська федерація гімнастики" наказом Мінмолодьспорту від 18.03.2026 № 1555 "Про позбавлення спортивних звань" Лаврухіна В'ячеслава позбавлено спортивного звання "Заслужений тренер України".

Водночас інформуємо, що наказом Мінмолодьспорту від 19.03.2026 № 1590 "Про позбавлення спортивних звань" Лаврухіну Ірину також позбавлено спортивного звання "Заслужений тренер України", – йдеться в офіційному листі міністерства.

Дружина В'ячеслава Лаврухіна – Ірина разом з чоловіком перебралася до країни-агресора, через що також підпала під санкції.

Зрада, втеча та скандальна заява

Нагадаємо, В'ячеслав Лаврухін таємно залишив Україну на початку січня 2026 року. У Білорусі він одразу отримав посаду старшого тренера місцевої національної збірної. Свій вчинок наставник супроводив скандальною заявою про те, що "не вважає білорусів ворогами".

В'ячеслав Лаврухін отримав звання заслуженого тренера у 2011 році. Він найбільш відомий роботою з Ігорем Радівіловим – бронзовим призером Олімпіади-2012 та багаторазовим призером чемпіонатів світу та Європи.

Ірина Лаврухіна була удостоєна почесного статусу у 2013 році.

Раніше ми повідомили про перехід чемпіона Європи Радомира Стельмаха до складу збірної Німеччини.

