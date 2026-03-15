"Наехал" на Верняева и сбежал в Беларусь: тренер сборной Украины вызвал очередной скандал в гимнастике

Старший тренер сборной Украины по спортивной гимнастике Вячеслав Лаврухин оказался в центре громкого скандала. Специалист тайно выехал в Беларусь и выступил с резкими обвинениями в адрес руководства украинской гимнастики и лидеров национальной команды.

"Мерзкий поступок"

По словам вице-президента Украинской федерации гимнастики Стеллы Захаровой, о побеге Лаврухина в организации узнали не сразу. 62-летний наставник перестал выходить на связь, игнорировал сообщения и звонки, после чего выяснилось, что он уже находится в Беларуси.

"Он был старшим тренером сборной. Федерация делала все, чтобы не потерять ведущего специалиста. Но он поехал в страну-агрессора, и я осуждаю это. Это гнусный поступок, ему должна быть закрыта дорога в Украину пожизненно", - подчеркнула Захарова в комментарии "Чемпиону".

Учитывая возраст Лаврухина, он смог законно пересечь государственную границу без ограничений. Захарова акцентировала внимание на том, что побег состоялся тайно, поэтому ни федерация, ни профильное министерство не могли знать о намерениях наставника-перебежчика.

Также она отметила, что юридические рычаги влияния на тренеров существенно ограничены. Если при смене спортивного гражданства спортсмену можно заблокировать выступления на год, то в случае со специалистами подобных механизмов не предусмотрено.

В то же время Захарова признала, что в Украине тренеры получают мизерные зарплаты (около 20 тысяч гривен), тогда как за рубежом им предлагают условия в 5-10 раз лучше.

Как Лаврухин объяснил свое решение

Сам Лаврухин подтвердил свой переезд в Беларусь, объяснив выбор отсутствием языкового барьера и "близким менталитетом". Свое решение он назвал следствием внутренних конфликтов в сборной, обвинив лидера команды Олега Верняева и бывшего главного тренера Геннадия Сартинского.

По словам Лаврухина, в команде ему создали атмосферу "травли".

Он утверждает, что его "сожрали" еще в 2021 году во время конкурса на должность главного тренера сборной. Коллеги и воспитанники якобы боялись с ним здороваться, чтобы не попасть в немилость к руководству.

Лаврухин также заявил, что из-за внутренних распрей украинскую гимнастику продолжают покидать специалисты, которые выезжают в США, Канаду и Германию.

Объясняя свой выбор страны-союзницы агрессора, Лаврухин заявил, что ключевыми факторами для него стали бытовой комфорт и отсутствие языкового барьера.

"Было несколько предложений - Египет, Вьетнам, Китай. Но остановился на Беларуси. Для меня это ближе по менталитету, не нужно изучать новые языки. Люди здесь меня знают и уважают. Для Украины я сделал все, что мог, пусть кто-то другой попробует повторить путь и успех, что был у меня", - цитирует беглеца "Чемпион".

При этом наставник фактически снял ответственность с белорусского режима за обстрелы украинских городов, отметив, что "вряд ли ракеты летят из Беларуси", хотя и признал ее "союзным государством" России.

Чем известен Вячеслав Лаврухин

Лаврухин имеет звание заслуженного тренера Украины с 2011 года. Наибольшую известность ему принесла работа с Игорем Радивиловым - бронзовым призером Олимпиады-2012 и многократным медалистом чемпионатов мира и Европы.