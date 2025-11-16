На фоне скандала с Миндичем: KOLA и хор "Гомін" отказались от участия в концерте "Квартала 95"

Что заявили артисты

О своем отказе KOLA сообщила в сторис Instagram.

"Внимание! Моего выступления на Вечернем Квартале 6-7 декабря не будет! Спокойной ночи", - написала певица.

KOLA отказалась от участия в концерте "Квартала" (скриншот)

Похожее заявление сделал и хор "Гомін", опубликовав сообщение в соцсети.

"Поздравляем, друзья! Хор "Гомін" не будет участвовать в концерте "Квартал 95!", - говорится в сообщении.

Гомон отказался от участия в концерте "Квартала" (скриншот)

"Квартал" отреагировал на ситуацию

На фоне общественного резонанса студия "Квартал 95" решила убрать из афиши имена всех исполнителей, чтобы, как отметили представители команды, "не подвергать их излишнему информационному давлению".

Организаторы отметили, что зрители узнают о составе артистов непосредственно во время концерта.

Афиша новогоднего концерта "Квартала 95"

Другие заявленные ранее звезды, среди которых Надя Дорофеева, MONATIK, "Антитела", Позитив, Ирина Билык, "Древо" и "KAZKA", пока публично не комментировали свое участие в проекте.

К слову, в студии ранее отметили, что Тимур Миндич имеет лишь юридическую связь с компанией, однако не участвует в ее деятельности и не влияет на контент или решения команды.

Что известно о скандале с Миндичем

По данным следствия, Тимура Миндича, которому юридически принадлежат 50% студии "Квартал 95", обвиняют в организации коррупционной схемы в "Энергоатоме".

Подрядчики, по версии детективов, должны были платить "откаты" за возможность работать с госпредприятием.

10 ноября 2025 года правоохранители провели обыски у Миндича, однако он покинул Украину накануне.

В рамках операции "Мидас" обнародовали аудиозаписи, на которых подозреваемые под псевдонимами обсуждали схемы отмывания средств.

В частности, кодовое имя Карлсон приписывают Миндичу, Шугармен - Александру Цукерману, Рокет - Игорю Миронюку, Тенор - Дмитрию Басову, Профессор - Герману Галущенко, Решик - Игорю Фурсенко.

13 ноября президент Владимир Зеленский по решению СНБО ввел санкции против Миндича и Цукермана.