На фоне скандала с Миндичем: KOLA и хор "Гомін" отказались от участия в концерте "Квартала 95"

Певица KOLA и хор "Гомін" отказались от участия в новогоднем концерте студии "Квартал 95" после того, как вокруг ее совладельца Тимура Миндича разгорелся коррупционный скандал.
О своем отказе KOLA сообщила в сторис Instagram.
"Внимание! Моего выступления на Вечернем Квартале 6-7 декабря не будет! Спокойной ночи", - написала певица.
Похожее заявление сделал и хор "Гомін", опубликовав сообщение в соцсети.
"Поздравляем, друзья! Хор "Гомін" не будет участвовать в концерте "Квартал 95!", - говорится в сообщении.
На фоне общественного резонанса студия "Квартал 95" решила убрать из афиши имена всех исполнителей, чтобы, как отметили представители команды, "не подвергать их излишнему информационному давлению".
Организаторы отметили, что зрители узнают о составе артистов непосредственно во время концерта.
Другие заявленные ранее звезды, среди которых Надя Дорофеева, MONATIK, "Антитела", Позитив, Ирина Билык, "Древо" и "KAZKA", пока публично не комментировали свое участие в проекте.
К слову, в студии ранее отметили, что Тимур Миндич имеет лишь юридическую связь с компанией, однако не участвует в ее деятельности и не влияет на контент или решения команды.
По данным следствия, Тимура Миндича, которому юридически принадлежат 50% студии "Квартал 95", обвиняют в организации коррупционной схемы в "Энергоатоме".
Подрядчики, по версии детективов, должны были платить "откаты" за возможность работать с госпредприятием.
10 ноября 2025 года правоохранители провели обыски у Миндича, однако он покинул Украину накануне.
В рамках операции "Мидас" обнародовали аудиозаписи, на которых подозреваемые под псевдонимами обсуждали схемы отмывания средств.
В частности, кодовое имя Карлсон приписывают Миндичу, Шугармен - Александру Цукерману, Рокет - Игорю Миронюку, Тенор - Дмитрию Басову, Профессор - Герману Галущенко, Решик - Игорю Фурсенко.
13 ноября президент Владимир Зеленский по решению СНБО ввел санкции против Миндича и Цукермана.
