"Не боимся". В "Квартале" сделали новое заявление на фоне скандала с Миндичем

Воскресенье 16 ноября 2025 07:54
"Не боимся". В "Квартале" сделали новое заявление на фоне скандала с Миндичем "Квартал 95" прокомментировал критику вокруг зимних концертов (facebook.com/kvartal95)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

На фоне коррупционного скандала вокруг бизнесмена и совладельца "Квартала 95" Тимура Миндича в адрес студии и артистов, которые должны были участвовать в зимних концертах проекта, начало прилетать немало критики. После этого юмористы вышли с новым заявлением.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост "Квартала" в Facebook.

Что заявили в "Квартале 95"

В студии отметили, что не позволят втягивать себя в политические манипуляции и подчеркнули, что команда существует более 20 лет и не имеет отношения к бизнесу акционеров.

"Это команда, которая более 20 лет создает юмор, поддерживает моральный дух страны, работает в самые сложные времена и остается рядом со зрителем, когда это важно больше всего. Мы - сотни людей, не один человек и не один информационный повод", - говорится в сообщении.

Они также подчеркнули, что Миндич не имеет прямого отношения к творчеству студии.

"Мы не имеем отношения ни к каким бизнесам наших акционеров или политическим процессам. То, что происходит сейчас, - это не имеет прямого отношения ни к нашей работе, ни к нашему творчеству", - отметили в "Квартале".

Они также подтвердили проведение зимних концертов 6-7 декабря и заявили, что именно там представят свою позицию относительно скандала.

"Квартал 95" был, есть и будет. Мы себя будем защищать. Мы не боимся. Продолжаем работать для вас и с вами. На наших концертах вы сможете увидеть наше отношение к происходящему и услышать нашу позицию. Мы говорим на языке творчества и честного юмора - это наша сила", - заявили они.

Напоследок они опубликовали афишу к зимним концертам, на которой представлены только актеры студии без упоминаний об артистах.

"Не хотим подвергать приглашенных артистов излишнему информационному давлению. Именно поэтому афиша выглядит так, как выглядит. Спасибо всем, кто с нами", - добавили в публикации.

&quot;Не боимся&quot;. В &quot;Квартале&quot; сделали новое заявление на фоне скандала с МиндичемАфиша "Квартала" (фото: facebook.com/kvartal95)

Что предшествовало заявлению

Незадолго до этого поста в сети начали обсуждать афишу будущих концертов "Єдиного Кварталу", на которой анонсированы выступления Дорофеевой, Монатика, Drevo, Позитива, Ирины Билык, KOLA, Анны Буткевич, групп KAZKA, "Антитела" и хора "Гомін".

&quot;Не боимся&quot;. В &quot;Квартале&quot; сделали новое заявление на фоне скандала с МиндичемНа "Квартал" и артистов наехали из-за скандала с Миндичем (скриншот)

Пользователи выразили возмущение из-за участия звезд на сцене студии, которой частично владеет один из подозреваемых в коррупции в сфере энергетики. Позже хор "Гомін" заявил, что информация не соответствует действительности и они не участвуют в концерте.

&quot;Не боимся&quot;. В &quot;Квартале&quot; сделали новое заявление на фоне скандала с МиндичемЧто сказал хор "Гомін" (скриншот)

Ранее в "Квартале" уже отреагировали на скандал с Миндичем. Тогда отметили, что фигурант дела НАБУ имеет лишь юридическую связь со студией, но не участвует в ее деятельности и не влияет на контент или решения команды.

Что известно о скандале с Миндичем

Тимура Миндича, которому юридически принадлежат 50% студии "Квартал 95", обвиняют в организации коррупционной схемы в "Энергоатоме". По данным следствия, подрядчики должны были платить "откаты" за возможность работать с госпредприятием.

Утром 10 ноября 2025 года правоохранители провели обыски у Миндича, однако незадолго до этого он покинул Украину.

В рамках операции "Мидас" также были обнародованы аудиозаписи, на которых подозреваемые под псевдонимами обсуждают схемы отмывания средств.

Так, кодовое имя Карлсон приписывают Миндичу, Шугармен - Александру Цукерману, Рокет - Игорю Миронюку, Тенор - Дмитрию Басову, Профессор - Герману Галущенко, Решик - Игорю Фурсенко.

13 ноября президент Зеленский по решению СНБО ввел санкции против Миндича и Цукермана.

