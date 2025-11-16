На тлі скандалу з Міндічем: KOLA та хор "Гомін" відмовилися від участі у концерті "Кварталу 95"

Що заявили артисти

Про свою відмову KOLA повідомила у сторіс Instagram.

"Увага! Мого виступу на Вечірньому Кварталі 6–7 грудня не буде! Добраніч”, - написала співачка.

KOLA відмовилася від участі у концерті "Кварталу" (скріншот)

Схожу заяву зробив і хор "Гомін", опублікувавши повідомлення у соцмережі.

"Вітаємо, друзі! Хор "Гомін" не братиме участь у концерті "Квартал 95!", - йдеться у дописі.

Гомін відмовився від участі у концерті "Кварталу" (скріншот)

"Квартал" відреагував на ситуацію

На тлі суспільного резонансу студія "Квартал 95" вирішила прибрати з афіші імена всіх виконавців, щоб, як зазначили представники команди, "не наражати їх на зайвий інформаційний тиск".

Організатори зазначили, що глядачі дізнаються про склад артистів безпосередньо під час концерту.

Афіша новорічного концерту "Кварталу 95"

Інші заявлені раніше зірки, серед яких Надя Дорофєєва, MONATIK, "Антитіла", Позитив, Ірина Білик, "Древо" та "KAZKA", наразі публічно не коментували свою участь у проєкті.

До слова, у студії раніше наголосили, що Тимур Міндіч має лише юридичний зв’язок із компанією, проте не бере участі в її діяльності та не впливає на контент чи рішення команди.

Що відомо про скандал із Міндічем

За даними слідства, Тимура Міндіча, якому юридично належать 50% студії "Квартал 95", звинувачують в організації корупційної схеми в "Енергоатомі".

Підрядники, за версією детективів, мали сплачувати "відкати" за можливість працювати з держпідприємством.

10 листопада 2025 року правоохоронці провели обшуки у Міндіча, однак він залишив Україну напередодні.

У межах операції “Мідас” оприлюднили аудіозаписи, на яких підозрювані під псевдонімами обговорювали схеми відмивання коштів.

Зокрема, кодове ім’я Карлсон приписують Міндічу, Шугармен - Олександру Цукерману, Рокет - Ігорю Миронюку, Тенор - Дмитру Басову, Професор - Герману Галущенку, Рьошик - Ігорю Фурсенку.

13 листопада президент Володимир Зеленський за рішенням РНБО ввів санкції проти Міндіча та Цукермана.