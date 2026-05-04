Тысячи фунтов за вход: объявлены цены на бой Усика против Верховена возле пирамид

12:42 04.05.2026 Пн
2 мин
Александр Усик будет защищать свои титулы против нидерландского гиганта Рико Верховена
aimg Андрей Костенко
Александр Усик (фото: Getty Images)

В Египте стартовала продажа билетов на грандиозное боксерское шоу Glory in Giza, главным событием которого станет бой чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО). Соперником украинца станет легендарный нидерландский кикбоксер Рико Верховен.

Где и когда состоится бой

Поединок запланирован на 23 мая в городе Гиза (Египет). Ринг установят непосредственно вблизи легендарных пирамид, что сделает событие одним из самых зрелищных в мире бокса.

Бой пройдет под эгидой WBC как добровольная защита титула украинца. Кроме пояса WBC, на кону будет стоять титул журнала The Ring в супертяжелом весе.

Александр Усик и Рико Верховен на первой пресс-конференции перед боем (фото: x.com/ringmagazine)

Цены на билеты

Организаторы объявили стоимость посещения шоу. В египетской валюте цены измеряются тысячами местных фунтов, но на самом деле - они являются достаточно демократичными и варьируются в зависимости от расположения на трибунах:

  • Верхние трибуны (самые доступные): 2 100 египетских фунтов (около 1 500 гривен или 30 евро).
  • Нижние трибуны: 3 800 египетских фунтов (примерно 2 600 гривен или 50 евро).
  • Премиум-трибуны (самые дорогие места): 5 800 египетских фунтов (около 4 000 гривен или 80 евро).

Программа вечера бокса

Точное время выхода Усика на ринг пока не объявлено, однако ожидается, что основной кард шоу начнется около 19:00 по киевскому времени.

В рамках вечера бокса состоятся и другие знаковые поединки:

  • Гамза Шираз (Великобритания) и Алем Бегич (Германия) поборются за вакантный титул чемпиона мира WBO в суперсреднем весе.
  • Шахрам Гиясов (Узбекистан) и Джек Кеттеролл (Великобритания) оспорят пояс WBA Regular в полусредней категории.
  • Ричард Торрез (США) и Фрэнк Санчес (Куба) определят претендента по линии IBF в супертяжелом весе.

Всего в андеркарде главного шоу запланировано семь боев.

