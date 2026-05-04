Тысячи фунтов за вход: объявлены цены на бой Усика против Верховена возле пирамид

В Египте стартовала продажа билетов на грандиозное боксерское шоу Glory in Giza, главным событием которого станет бой чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО). Соперником украинца станет легендарный нидерландский кикбоксер Рико Верховен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Ring.
Поединок запланирован на 23 мая в городе Гиза (Египет). Ринг установят непосредственно вблизи легендарных пирамид, что сделает событие одним из самых зрелищных в мире бокса.
Бой пройдет под эгидой WBC как добровольная защита титула украинца. Кроме пояса WBC, на кону будет стоять титул журнала The Ring в супертяжелом весе.
Александр Усик и Рико Верховен на первой пресс-конференции перед боем (фото: x.com/ringmagazine)
Организаторы объявили стоимость посещения шоу. В египетской валюте цены измеряются тысячами местных фунтов, но на самом деле - они являются достаточно демократичными и варьируются в зависимости от расположения на трибунах:
Точное время выхода Усика на ринг пока не объявлено, однако ожидается, что основной кард шоу начнется около 19:00 по киевскому времени.
В рамках вечера бокса состоятся и другие знаковые поединки:
Всего в андеркарде главного шоу запланировано семь боев.
