Тисячі фунтів за вхід: оголошено ціни на бій Усика проти Верховена біля пірамід

Де та коли відбудеться бій

Поєдинок заплановано на 23 травня у місті Гіза (Єгипет). Ринг встановлять безпосередньо поблизу легендарних пірамід, що зробить подію однією з найбільш видовищних у світі боксу.

Бій пройде під егідою WBC як добровільний захист титулу українця. Окрім поясу WBC, на кону стоятиме титул журналу The Ring у надважкій вазі.

Олександр Усик та Ріко Верховен на першій прес-конференції перед боєм (фото: x.com/ringmagazine)

Ціни на квитки

Організатори оголосили вартість відвідування шоу. У єгипетській валюті ціни виміряються тисячами місцевих фунтів, але насправді – вони є досить демократичними і варіюються залежно від розташування на трибунах:

Верхні трибуни (найдоступніші): 2 100 єгипетських фунтів (близько 1 500 гривень або 30 євро).

2 100 єгипетських фунтів (близько 1 500 гривень або 30 євро). Нижні трибуни: 3 800 єгипетських фунтів (приблизно 2 600 гривень або 50 євро).

3 800 єгипетських фунтів (приблизно 2 600 гривень або 50 євро). Преміум-трибуни (найдорожчі місця): 5 800 єгипетських фунтів (близько 4 000 гривень або 80 євро).

Програма вечора боксу

Точний час виходу Усика на ринг поки не оголошений, проте очікується, що основний кард шоу розпочнеться близько 19:00 за київським часом.

В межах вечора боксу відбудуться й інші знакові поєдинки:

Гамза Шираз (Велика Британія) та Алем Бегіч (Німеччина) поборються за вакантний титул чемпіона світу WBO у суперсередній вазі.

Шахрам Гіясов (Узбекистан) та Джек Кеттеролл (Велика Британія) оспорять пояс WBA Regular у напівсередній категорії.

Річард Торрез (США) та Френк Санчес (Куба) визначать претендента по лінії IBF у надважкій вазі.

Всього в андеркарді головного шоу заплановано сім боїв.