Тисячі фунтів за вхід: оголошено ціни на бій Усика проти Верховена біля пірамід

У Єгипті стартував продаж квитків на грандіозне боксерське шоу Glory in Giza, головною подією якого стане бій чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО). Суперником українця стане легендарний нідерландський кікбоксер Ріко Верховен.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Ring.
Поєдинок заплановано на 23 травня у місті Гіза (Єгипет). Ринг встановлять безпосередньо поблизу легендарних пірамід, що зробить подію однією з найбільш видовищних у світі боксу.
Бій пройде під егідою WBC як добровільний захист титулу українця. Окрім поясу WBC, на кону стоятиме титул журналу The Ring у надважкій вазі.
Олександр Усик та Ріко Верховен на першій прес-конференції перед боєм (фото: x.com/ringmagazine)
Організатори оголосили вартість відвідування шоу. У єгипетській валюті ціни виміряються тисячами місцевих фунтів, але насправді – вони є досить демократичними і варіюються залежно від розташування на трибунах:
Точний час виходу Усика на ринг поки не оголошений, проте очікується, що основний кард шоу розпочнеться близько 19:00 за київським часом.
В межах вечора боксу відбудуться й інші знакові поєдинки:
Всього в андеркарді головного шоу заплановано сім боїв.
