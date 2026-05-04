UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Тисячі фунтів за вхід: оголошено ціни на бій Усика проти Верховена біля пірамід

12:42 04.05.2026 Пн
2 хв
Олександр Усик захищатиме свої титули проти нідерландського гіганта Ріко Верховена
aimg Андрій Костенко
Олександр Усик (фото: Getty Images)

У Єгипті стартував продаж квитків на грандіозне боксерське шоу Glory in Giza, головною подією якого стане бій чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО). Суперником українця стане легендарний нідерландський кікбоксер Ріко Верховен.

Де та коли відбудеться бій

Поєдинок заплановано на 23 травня у місті Гіза (Єгипет). Ринг встановлять безпосередньо поблизу легендарних пірамід, що зробить подію однією з найбільш видовищних у світі боксу.

Бій пройде під егідою WBC як добровільний захист титулу українця. Окрім поясу WBC, на кону стоятиме титул журналу The Ring у надважкій вазі.

Олександр Усик та Ріко Верховен на першій прес-конференції перед боєм (фото: x.com/ringmagazine)

Ціни на квитки

Організатори оголосили вартість відвідування шоу. У єгипетській валюті ціни виміряються тисячами місцевих фунтів, але насправді – вони є досить демократичними і варіюються залежно від розташування на трибунах:

  • Верхні трибуни (найдоступніші): 2 100 єгипетських фунтів (близько 1 500 гривень або 30 євро).
  • Нижні трибуни: 3 800 єгипетських фунтів (приблизно 2 600 гривень або 50 євро).
  • Преміум-трибуни (найдорожчі місця): 5 800 єгипетських фунтів (близько 4 000 гривень або 80 євро).

Програма вечора боксу

Точний час виходу Усика на ринг поки не оголошений, проте очікується, що основний кард шоу розпочнеться близько 19:00 за київським часом.

В межах вечора боксу відбудуться й інші знакові поєдинки:

  • Гамза Шираз (Велика Британія) та Алем Бегіч (Німеччина) поборються за вакантний титул чемпіона світу WBO у суперсередній вазі.
  • Шахрам Гіясов (Узбекистан) та Джек Кеттеролл (Велика Британія) оспорять пояс WBA Regular у напівсередній категорії.
  • Річард Торрез (США) та Френк Санчес (Куба) визначать претендента по лінії IBF у надважкій вазі.

Всього в андеркарді головного шоу заплановано сім боїв.

Раніше ми повідомили, що саудівський інвестор висунув дивну умову для мегафайту Ф'юрі – Джошуа.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
БоксОлександр Усик