"Это не формат". Тина Кароль вспомнила, как на радио не принимали украинские песни

Четверг 04 декабря 2025 22:58
UA EN RU
"Это не формат". Тина Кароль вспомнила, как на радио не принимали украинские песни Тина Кароль (фото: facebook.com/tina.karol)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Тина Кароль рассказала о начале музыкальной карьеры. Она вспомнила, как на радио не принимали ее украинские композиции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал "Радіо Хартія".

Что сказала Кароль об украинских песнях на радио

Свою первую песню она принесла на радио в 2005 году. Тогда она впервые услышала фразу "не формат".

"Первая песня. И это не формат, они мне говорят. Что значит формат? Кто придумал это слово? Это слово на самом деле пришло из России", - рассказала певица.

Как выяснилось, это была композиция "Намалюю тобі зорі".

"Я принесла "Выше облаков", потому что украинскую не взяли. А чего не взяли? Потому что она слишком вокальная, слишком музыкальная на украинском. Они не хотели брать", - поделилась она.

&quot;Это не формат&quot;. Тина Кароль вспомнила, как на радио не принимали украинские песниЖадан и Кароль обсудили развитие украинской музыки (скриншот)

Певица подчеркнула, что те же люди, которые тогда ей отказывали и фактически занимались русификацией музыкальной индустрии, продолжают работать дальше.

"И эти люди - они знают, что я за это говорю очень открыто - все равно стоят у истоков радиостанций. Они тоже изменились, у них тоже открылись глаза, назовем это так. Но именно они и говорили: "Это не формат". Ну хорошо, они работники некоторой системы были", - отметила она.

Собеседник артистки Сергей Жадан подтвердил ее слова и объяснил, почему в тот период значительная часть украинского радиорынка работала таким образом.

"Большинство радиостанций в 2000-2010 годы фактически контролировались Россией. Собственно и форматы определялись оттуда", - добавил он.

&quot;Это не формат&quot;. Тина Кароль вспомнила, как на радио не принимали украинские песниСергей Жадан об украинской музыке (скриншот)

Как изменилась музыкальная индустрия

По словам Кароль, музыкальная индустрия сегодня изменилась к лучшему. Благодаря развитию соцсетей у многих артистов появилась возможность стать видимыми.

"Можно говорить что угодно: любите, не любите ту Кароль и так далее. Но я профессионал в своем деле, и я знаю его в совершенстве. И меня поражает то, что появилась альтернативная музыка, совсем другие стили сочетания, и этих новых исполнителей, новые имена готовы воспринимать. То есть радио уже не являются тем, кто контролирует вкус поколения и сознание", - заявила она.

