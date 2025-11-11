Тимоти Шаламе "кинул" Кайли Дженнер после 2 лет отношений, - СМИ

Американские таблоиды сообщают, что самую младшую из сестер Кардашьян - Кайли Дженнер - оставил ее бойфренд, актер фильма "Вонка" Тимоти Шаламе. Пара, которая встречалась около двух с половиной лет, якобы решила разойтись.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail .

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе больше не вместе?

Слухи о разрыве появились после громкого празднования 70-летия Крис Дженнер, которое состоялось в роскошном поместье Джеффа Безоса в Беверли-Хиллз.

На вечеринке присутствовали немало звезд - Бейонсе и Джей-Зи, принц Гарри с Меган Маркл, а также Джастин и Хейли Бибер.

Впрочем, Тимоти на празднике не было видно, тогда как Кайли, по словам очевидцев, казалась "одинокой".

Она появилась в белом вечернем платье с глубоким вырезом и открытой спиной, однако, как пишут источники, находилась не в лучшем настроении.

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе (фото: Getty Images)

"Такое уже случалось раньше, но она уговорила его снова собраться. Она без ума от него, так что это вполне может произойти снова", - рассказал источник Daily Mail.

Другой инсайдер добавил, что в последнее время в отношениях звездной пары были напряженные моменты.

"У Рая есть проблемы, но они еще не полностью закончились. Он довольно много снимается, и она чувствует, что должна его преследовать. Она прилагает больше усилий, чем он", - говорит источник.

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе (фото: Getty Images)

Пара начала встречаться весной 2023 года. Хотя они редко публично демонстрировали свои отношения, Шаламе и Дженнер неоднократно появлялись вместе на светских событиях - в частности, на премии Golden Globes и показе Chanel.

Сообщения об их разрыве усилились после интервью Тимоти Vogue, в котором актер отказался говорить о Кайли, заявив, что "нечего сказать".

Именно этот комментарий, по словам фанов, и стал намеком на проблемы в паре.