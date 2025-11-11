ua en ru
Вт, 11 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Тимоти Шаламе "кинул" Кайли Дженнер после 2 лет отношений, - СМИ

Вторник 11 ноября 2025 12:59
UA EN RU
Тимоти Шаламе "кинул" Кайли Дженнер после 2 лет отношений, - СМИ Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Американские таблоиды сообщают, что самую младшую из сестер Кардашьян - Кайли Дженнер - оставил ее бойфренд, актер фильма "Вонка" Тимоти Шаламе. Пара, которая встречалась около двух с половиной лет, якобы решила разойтись.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе больше не вместе?

Слухи о разрыве появились после громкого празднования 70-летия Крис Дженнер, которое состоялось в роскошном поместье Джеффа Безоса в Беверли-Хиллз.

На вечеринке присутствовали немало звезд - Бейонсе и Джей-Зи, принц Гарри с Меган Маркл, а также Джастин и Хейли Бибер.

Впрочем, Тимоти на празднике не было видно, тогда как Кайли, по словам очевидцев, казалась "одинокой".

Она появилась в белом вечернем платье с глубоким вырезом и открытой спиной, однако, как пишут источники, находилась не в лучшем настроении.

Тимоти Шаламе &quot;кинул&quot; Кайли Дженнер после 2 лет отношений, - СМИКайли Дженнер и Тимоти Шаламе (фото: Getty Images)

"Такое уже случалось раньше, но она уговорила его снова собраться. Она без ума от него, так что это вполне может произойти снова", - рассказал источник Daily Mail.

Другой инсайдер добавил, что в последнее время в отношениях звездной пары были напряженные моменты.

"У Рая есть проблемы, но они еще не полностью закончились. Он довольно много снимается, и она чувствует, что должна его преследовать. Она прилагает больше усилий, чем он", - говорит источник.

Тимоти Шаламе &quot;кинул&quot; Кайли Дженнер после 2 лет отношений, - СМИКайли Дженнер и Тимоти Шаламе (фото: Getty Images)

Пара начала встречаться весной 2023 года. Хотя они редко публично демонстрировали свои отношения, Шаламе и Дженнер неоднократно появлялись вместе на светских событиях - в частности, на премии Golden Globes и показе Chanel.

Сообщения об их разрыве усилились после интервью Тимоти Vogue, в котором актер отказался говорить о Кайли, заявив, что "нечего сказать".

Именно этот комментарий, по словам фанов, и стал намеком на проблемы в паре.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Кайли Дженнер Отношения Звёзды
Новости
Саратовский НПЗ и терминал в Феодосии. В Генштабе рассказали об ударах по целям врага
Саратовский НПЗ и терминал в Феодосии. В Генштабе рассказали об ударах по целям врага
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа