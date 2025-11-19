ua en ru
Известный украинский певец находится в коме: семья просит о помощи

Среда 19 ноября 2025 10:29
Известный украинский певец находится в коме: семья просит о помощи Михаил Клименко из группы ADAM (скриншот из видео)
Автор: Катерина Собкова

Стало известно, что украинский певец Михаил Клименко, фронтмен группы ADAM, имеет серьезные проблемы со здоровьем и сейчас находится в коме.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram на странице группы.

ADAM борется за жизнь: что известно

Артист уже два месяца борется с тяжелой болезнью - туберкулезным менингитом.

"Друзья, Миша Клименко (ADAM) уже два месяца ведет борьбу с тяжелой болезнью - туберкулезным менингитом. После длительного лечения и пребывания в реанимации Миша находится в коме. Пожалуйста, молитесь о нем", - сказано в сообщении.

Состояние артиста остается стабильно тяжелым. Врачи продолжают борьбу за его жизнь, однако процесс лечения требует значительных финансовых затрат. Один день в медучреждении обходится более чем в 25 тысяч гривен.

Семья и друзья Клименко обратились к украинцам с просьбой о поддержке. Они отмечают, что любая помощь имеет значение, ведь длительное лечение создает серьезную финансовую нагрузку.

Для сбора средств близкие открыли конверт.

Известный украинский певец находится в коме: семья просит о помощиМихаил Клименко в коме (фото: instagram.com/adamukraine)

Отметим, что ранее группа отменила запланированные на ноябрь концерты во Львове, Черновцах и Днепре. Тогда коллектив не раскрыл причину, а многие фаны в комментариях под постом начали возмущаться.

Что известно про группу ADAM

Группа ADAM была основана в 2015 году в Киеве Михаилом Клименко - композитором, автором песен и музыкантом - и Сашей Норовой, которая является вокалисткой, актрисой, танцовщицей и художницей.

С самого начала деятельности коллектив сосредотачивался на создании музыки с выразительным поэтическим и социальным содержанием.

В своих композициях участники поднимают важные социальные темы, исследуют опыт любви, отношений и взаимодействия между людьми.

Отдельную узнаваемость группы приносит их творческий подход к съемкам видеоклипов: Норова и Клименко часто сами выступают режиссерами, операторами, стилистами и декораторами.

ADAM также известен своими перформансами, объединяющими музыку с элементами театрализованных шоу, создавая особую атмосферу и визуальный стиль.

Известный украинский певец находится в коме: семья просит о помощиГруппа на выступлении (фото: instagram.com/adamukraine)

Вас также может заинтересовать

