Терен расстался с новой девушкой и назвал причину: "Было много факторов"

Главный герой 13-го сезона романтического шоу "Холостяк" Александр Терен расстался с основательницей читательского клуба 1574 и автором книги "Кто такая эта Кира?" Екатериной Смачило.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью ветерана с BLIK.ua.

По словам Александра, роман с Екатериной длился менее трех месяцев и закончился еще зимой.

Терен отметил, что они с Екатериной разошлись спокойно, без конфликтов и громких выяснений отношений.

"Было много разных факторов, мы не разошлись как-то по злому. Все было достаточно взаимно, мы поговорили спокойно. Поняли, что, наверное, лучше сейчас на этом этапе разойтись", - откровенно поделился мужчина.

Ветеран также признался, что на отношения повлиял повышенный интерес со стороны публики.

Александр Терен разошелся с Екатериной Смачило (фото: blik.ua)

По его словам, внимание медиа и активное обсуждение в соцсетях создавали дополнительное давление, к которому его избранница оказалась не готова.

Сейчас главный герой "Холостяка-13" снова одинок. Он говорит, что сейчас его график настолько плотный, что времени не хватает даже на себя.

"Честно говоря, времени вообще нет, даже на себя фактически. Потому что очень все распланировано - с одного события на другое, плюс актерство, репетиторство. Надо учить английский, чтобы не только сниматься в украинских фильмах, но и в других", - рассказал Терен.

Личная жизнь Терена

Напомним, в финале "Холостяка" Александр Терен выбрал Инну Белень. Однако эти отношения оказались непродолжительными и завершились довольно громко - без публичных споров не обошлось.

Впоследствии в сети Александру начали приписывать роман с блогером Еленой Мандзюк. Впрочем, позже стало известно, что их общение прекратилось.

После старта нового сезона "Холостяка", где главным героем стал Тарас Цимбалюк, в сети снова заговорили о личной жизни Терена.

Одну из участниц шоу, Виту Зварич, пользователи назвали удачной парой для ветерана.

Впоследствии и сами Александр и этнограф подогрели интерес к этой теме, шутя о возможном свидании. После этого их еще и заметили вместе, что только усилило слухи.