Терен розійшовся з новою дівчиною та назвав причину: "Було багато факторів"

18:23 03.04.2026 Пт
Пара була разом менш ніж три місяці
aimg Іванна Пашкевич
Олександр Терен розійшовся з Катериною Смачило (колаж РБК-Україна)

Головний герой 13-го сезону романтичного шоу "Холостяк" Олександр Терен розвйшовся із засновницею читацького клубу 1574 та авторкою книжки "Хто така ця Кіра?" Катериною Смачило.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю ветерана з BLIK.ua.

Більше цікаво: Терен зізнався, чи привітав свою колишню Бєлєнь з вагітністю

Зі слів Олександра, роман з Катериною тривав менш як три місяці й закінчився ще взимку.

Терен наголосив, що вони з Катериною розійшлися спокійно, без конфліктів і гучних з’ясувань стосунків.

"Було багато різних факторів, ми не розійшлися якось по злому. Все було досить взаємно, ми поговорили спокійно. Зрозуміли, що, напевно, краще зараз на цьому етапі розійтися", - відверто поділився чоловік.

Ветеран також зізнався, що на стосунки вплинув підвищений інтерес з боку публіки.

Олександр Терен розійшовся з Катериною Смачило (фото: blik.ua)

За його словами, увага медіа та активне обговорення в соцмережах створювали додатковий тиск, до якого його обраниця виявилася не готовою.

Нині головний герой "Холостяка-13" знову самотній. Він каже, що зараз його графік настільки щільний, що часу не вистачає навіть на себе.

"Чесно кажучи, часу взагалі немає, навіть на себе фактично. Бо дуже все розплановано - з однієї події на іншу, плюс акторство, репетиторство. Треба вчити англійською, щоб не тільки зніматися в українських фільмах, а й в інших", - розповів Терен.

Особисте життя Терена

Нагадаємо, у фіналі "Холостяка" Олександр Терен обрав Інну Бєлєнь. Однак ці стосунки виявилися нетривалими й завершилися доволі гучно - без публічних суперечок не обійшлося.

Згодом у мережі Олександру почали приписувати роман із блогеркою Оленою Мандзюк. Утім, пізніше стало відомо, що їхнє спілкування припинилося.

Після старту нового сезону "Холостяка", де головним героєм став Тарас Цимбалюк, у мережі знову заговорили про особисте життя Терена.

Одну з учасниць шоу, Віту Зварич, користувачі назвали вдалою парою для ветерана.

Згодом і самі Олександр та етнографиня підігріли інтерес до цієї теми, жартуючи про можливе побачення. Після цього їх ще й помітили разом, що лише підсилило чутки.

