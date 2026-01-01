"Танці з зірками-2025": стало известно имя победителя благотворительного спецвыпуска
Организаторы шоу "Танці з зірками" объявили результаты благотворительного спецвыпуска, вышедшего в ночь на 1 января. Победителями проекта по сумме голосов зрителей и баллов жюри стали ветеран войны Руслана Данилкина и хореограф Павел Симакин.
В спецпроекте приняли участие 12 звездных пар, которые представили свои танцевальные номера на паркете.
Судейские баллы зрители увидели еще во время эфира, а окончательные итоги объявили на телеканале 1+1 Украина сразу после новогоднего обращения президента Украины Владимир Зеленский.
Как голосовали зрители
Зрительское голосование стартовало 28 декабря в 20:00 и продолжалось до полуночи 30 декабря.
Каждый отданный голос имел не только символическое значение, но и благотворительную составляющую - он превращался в донат для Superhumans Center, который занимается прицельной эвакуацией военных с тяжелыми ранениями.
В результате украинцам удалось собрать более 1 миллиона 639 тысяч гривен. Эти средства обеспечили 306 эвакуаций для раненых защитников.
Наибольшую поддержку от зрителей получила пара Русланы Данилкиной и Павла Симакина.
Руся Данилкина и Павел Симакин (фото: instagram.com/tanci1plus1)
Победительница призналась, что ее участие в шоу было мотивировано не желанием выиграть, а стремлением помочь со сбором средств для нужд ВСУ.
Оценки жюри
Члены жюри спецвыпуска - Наталья Могилевская, MONATIK, Екатерина Кухар и Дмитрий Дикусар - также самыми высокими баллами отметили выступление Данилкиной и Симакина.
Все судьи поставили паре максимальные 10 баллов, что и обеспечило им первое место по результатам этого этапа.
Результаты других участников выглядели так:
- KOLA и Сергей Ефремов - 40 баллов
- Павел Текучев и Анна Карелина - 39 баллов
- Никита Добрынин и Анна Манжула - 39 баллов
- Наталка Денисенко и Антон Нестерко - 39 баллов
- Натали Солоник и Александр Прохоров - 38 баллов
- Женя Галич и Яна Цибульская - 38 баллов
- Григорий Решетник и Юлия Сахневич - 38 баллов
- Даша Квиткова и Евгений Кот - 37 баллов
- Василий Байдак и Nadine - 36 баллов
- Неля Шовкопляс и Макс Леонов - 35 баллов
- Наталья Островская и Виталий Загоруйко - 35 баллов
Каким был номер победителей
Руслана Данилкина и Павел Симакин исполнили эмоциональную румбу, которая произвела сильное впечатление и на публику, и на жюри.
Их выступление отличалось не только техническим мастерством, но и глубокой эмоциональной наполненностью - без сложных декораций или спецэффектов.
По словам Екатерины Кухар, во время танца пара буквально наполнила паркет мощной энергией и чувственностью.
Стоит отметить, что Руслана Данилкина добровольно присоединилась к защите Украины в 18-летнем возрасте.
Она служила связисткой на Херсонском направлении. 10 февраля 2023 года жизнь девушки кардинально изменилась: в результате вражеского обстрела она получила тяжелое ранение и потеряла ногу.
