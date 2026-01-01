ua en ru
Чт, 01 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Танці з зірками-2025": стало відомо ім'я переможця благодійного спецвипуску

Четвер 01 січня 2026 09:45
UA EN RU
"Танці з зірками-2025": стало відомо ім'я переможця благодійного спецвипуску Хто переміг на "Танцях з зірками 2025" (фото: instagram.com/tanci1plus1)
Автор: Іванна Пашкевич

Організатори шоу "Танці з зірками" оголосили результати благодійного спецвипуску, що вийшов у ніч на 1 січня. Переможцями проєкту за сумою голосів глядачів і балів журі стали ветеранка війни Руслана Данілкіна та хореограф Павло Сімакін.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пряму трансляцію.

У спецпроєкті взяли участь 12 зіркових пар, які представили свої танцювальні номери на паркеті.

Суддівські бали глядачі побачили ще під час ефіру, а остаточні підсумки оголосили на телеканалі 1+1 Україна одразу після новорічного звернення президента України Володимир Зеленський.

Як голосували глядачі

Глядацьке голосування стартувало 28 грудня о 20:00 і тривало до опівночі 30 грудня.

Кожен відданий голос мав не лише символічне значення, а й благодійну складову - він перетворювався на донат для Superhumans Center, який займається прицільною евакуацією військових із тяжкими пораненнями.

У результаті українцям вдалося зібрати понад 1 мільйон 639 тисяч гривень. Ці кошти забезпечили 306 евакуацій для поранених захисників.

Найбільшу підтримку від глядачів отримала пара Руслани Данілкіної та Павла Сімакіна.

&quot;Танці з зірками-2025&quot;: стало відомо ім'я переможця благодійного спецвипускуРуся Данилкіна і Павло Сімакін (фото: instagram.com/tanci1plus1)

Переможниця зізналася, що її участь у шоу була мотивована не бажанням виграти, а прагненням допомогти зі збором коштів для потреб ЗСУ.

Оцінки журі

Члени журі спецвипуску - Наталія Могилевська, MONATIK, Катерина Кухар та Дмитро Дікусар - також найвищими балами відзначили виступ Данілкіної та Сімакіна.

Усі судді поставили парі максимальні 10 балів, що й забезпечило їм перше місце за результатами цього етапу.

Результати інших учасників виглядали так:

  • KOLA та Сергій Єфремов - 40 балів
  • Павло Текучев та Анна Кареліна - 39 балів
  • Нікіта Добринін та Анна Манжула - 39 балів
  • Наталка Денисенко та Антон Нестерко - 39 балів
  • Наталі Солонік та Олександр Прохоров - 38 балів
  • Женя Галич та Яна Цибульська - 38 балів
  • Григорій Решетник та Юлія Сахневич - 38 балів
  • Даша Квіткова та Євген Кот - 37 балів
  • Василь Байдак та Nadine - 36 балів
  • Неля Шовкопляс та Макс Леонов - 35 балів
  • Наталя Островська та Віталій Загоруйко - 35 балів

Яким був номер переможців

Руслана Данілкіна та Павло Сімакін виконали емоційну румбу, яка справила сильне враження і на публіку, і на журі.

Їхній виступ вирізнявся не лише технічною майстерністю, а й глибокою емоційною наповненістю - без складних декорацій чи спецефектів.

За словами Катерини Кухар, під час танцю пара буквально наповнила паркет потужною енергією та чуттєвістю.

Варто зазначити, що Руслана Данілкіна добровільно долучилася до захисту України у 18-річному віці.

Вона служила зв’язківицею на Херсонському напрямку. 10 лютого 2023 року життя дівчини кардинально змінилося: внаслідок ворожого обстрілу вона зазнала важкого поранення й втратила ногу.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Танці з зірками
Новини
На Новий рік ворог "привітав" Одесу кількома хвилями атак: були пожежі, пошкоджені будинки
На Новий рік ворог "привітав" Одесу кількома хвилями атак: були пожежі, пошкоджені будинки
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем