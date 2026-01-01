"Танці з зірками-2025": стало відомо ім'я переможця благодійного спецвипуску
Організатори шоу "Танці з зірками" оголосили результати благодійного спецвипуску, що вийшов у ніч на 1 січня. Переможцями проєкту за сумою голосів глядачів і балів журі стали ветеранка війни Руслана Данілкіна та хореограф Павло Сімакін.
У спецпроєкті взяли участь 12 зіркових пар, які представили свої танцювальні номери на паркеті.
Суддівські бали глядачі побачили ще під час ефіру, а остаточні підсумки оголосили на телеканалі 1+1 Україна одразу після новорічного звернення президента України Володимир Зеленський.
Як голосували глядачі
Глядацьке голосування стартувало 28 грудня о 20:00 і тривало до опівночі 30 грудня.
Кожен відданий голос мав не лише символічне значення, а й благодійну складову - він перетворювався на донат для Superhumans Center, який займається прицільною евакуацією військових із тяжкими пораненнями.
У результаті українцям вдалося зібрати понад 1 мільйон 639 тисяч гривень. Ці кошти забезпечили 306 евакуацій для поранених захисників.
Найбільшу підтримку від глядачів отримала пара Руслани Данілкіної та Павла Сімакіна.
Руся Данилкіна і Павло Сімакін (фото: instagram.com/tanci1plus1)
Переможниця зізналася, що її участь у шоу була мотивована не бажанням виграти, а прагненням допомогти зі збором коштів для потреб ЗСУ.
Оцінки журі
Члени журі спецвипуску - Наталія Могилевська, MONATIK, Катерина Кухар та Дмитро Дікусар - також найвищими балами відзначили виступ Данілкіної та Сімакіна.
Усі судді поставили парі максимальні 10 балів, що й забезпечило їм перше місце за результатами цього етапу.
Результати інших учасників виглядали так:
- KOLA та Сергій Єфремов - 40 балів
- Павло Текучев та Анна Кареліна - 39 балів
- Нікіта Добринін та Анна Манжула - 39 балів
- Наталка Денисенко та Антон Нестерко - 39 балів
- Наталі Солонік та Олександр Прохоров - 38 балів
- Женя Галич та Яна Цибульська - 38 балів
- Григорій Решетник та Юлія Сахневич - 38 балів
- Даша Квіткова та Євген Кот - 37 балів
- Василь Байдак та Nadine - 36 балів
- Неля Шовкопляс та Макс Леонов - 35 балів
- Наталя Островська та Віталій Загоруйко - 35 балів
Яким був номер переможців
Руслана Данілкіна та Павло Сімакін виконали емоційну румбу, яка справила сильне враження і на публіку, і на журі.
Їхній виступ вирізнявся не лише технічною майстерністю, а й глибокою емоційною наповненістю - без складних декорацій чи спецефектів.
За словами Катерини Кухар, під час танцю пара буквально наповнила паркет потужною енергією та чуттєвістю.
Варто зазначити, що Руслана Данілкіна добровільно долучилася до захисту України у 18-річному віці.
Вона служила зв’язківицею на Херсонському напрямку. 10 лютого 2023 року життя дівчини кардинально змінилося: внаслідок ворожого обстрілу вона зазнала важкого поранення й втратила ногу.
