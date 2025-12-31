ua en ru
Завадюк уволился из "плюсов" и намекнул на причину

Среда 31 декабря 2025 10:46
Завадюк уволился из "плюсов" и намекнул на причину Владимир Завадюк (фото: instagram.com/zavaduk)
Автор: Иванна Пашкевич

Продюсер Владимир Завадюк больше не возглавляет украинскую продакшн-компанию Big Brave Events, которая, в частности, работала над созданием шоу "Танцы со звездами" для телеканала 1+1 Украина.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram Владимира.

В заметке, в которой Завадюк сообщил о своем увольнении с "плюсов", он отметил, что 31 декабря 2026 года для него последний день на посту руководителя Big Brave Events.

В то же время в сообщении, вероятно, речь идет о 2025 году - описку могли допустить накануне Нового 2026 года, ведь маловероятно, что продюсер заранее объявлял бы об уходе за год.

По его словам, на должности руководителя компании он проработал 12 лет.

Завадюк уволился из &quot;плюсов&quot; и намекнул на причинуВладимир Завадюк уволился из "плюсов" (скриншот)

Также в сторис Завадюк подвел итоги своей работы в компании, назвав этот период важным этапом личного и профессионального становления.

Он сказал, что путь в компании был связан с сотрудничеством с уникальными людьми и существенно повлиял на него как на специалиста.

В то же время продюсер намекнул на начало нового этапа в карьере, детали которого пообещал обнародовать позже.

"Это был невероятный путь. С уникальными людьми. Путь, который сформировал меня. Но дальше меня ждет новая миссия, о которой я вскоре смогу рассказать", - написал Владимир.

Завадюк уволился из &quot;плюсов&quot; и намекнул на причинуВладимир Завадюк уволился из "плюсов" (скриншот)

В конце Завадюк ответил на вопрос подписчиков в Instagram относительно возможного возвращения "Танців з зірками".

На это он коротко отреагировал фразой "Может вскоре", оставив пространство для предположений, однако без каких-либо официальных анонсов.

Завадюк уволился из &quot;плюсов&quot; и намекнул на причинуВладимир Завадюк уволился с "плюсов" (скриншот)

К слову, еще в сентябре издание Музвар сообщало, что на 1+1 был расформирован департамент Завадюка.

Это связывали с сокращением производства развлекательного контента на канале.

Отмечалось, что продюсер может продолжить сотрудничество с вещателем в формате проектной работы, однако после увольнения вопрос аренды жилья ему придется решать уже самостоятельно.

Танці з зірками
