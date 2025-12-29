ua en ru
Горбунов и Могилевская высмеяли Влада Яму во время эфира "Танців із зірками" (видео)

Понедельник 29 декабря 2025 11:32
Горбунов и Могилевская высмеяли Влада Яму во время эфира "Танців із зірками" (видео) Влада Яму потроллили на "Танцях з зірками" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Во время благотворительного эфира шоу "Танці з зірками" ведущий Юрий Горбунов и певица Наталья Могилевская иронично вспомнили хореографа Влада Яму, который сбежал из Украины в начале полномасштабной войны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прямую трансляцию.

Сам эфир прошел в благотворительном формате и был насыщен эмоциональными моментами.

На паркет выходили ветераны войны, а также звездные участники. Завершало программу выступление певицы KOLA вместе с Сергеем Ефремовым.

Пара получила максимальные оценки судей и ряд комплиментов в адрес артистки.

В частности, судья проекта Екатерина Кухар сравнила KOLA с молодой Натальей Могилевской.

В ответ певица вспомнила комментарий, который когда-то услышала от прима-балерины во время собственного участия в шоу.

"Если вы будете так смотреть на своего партнера, он сбежит", - процитировала Кухар Могилевскую.

Горбунов и Могилевская высмеяли Влада Яму во время эфира &quot;Танців із зірками&quot; (видео)Наталья Могилевская (скриншот)

На эти слова отреагировал ведущий шоу Юрий Горбунов.

"Так и произошло. Туда ему и дорога", - отметил Юрий.

После этой реплики зал отреагировал смехом.

Не сдержала эмоций и сама Могилевская, когда речь зашла о ее бывшем партнере по проекту - Владе Яме, который ранее признал, что уехал из Украины в США в первые дни полномасштабного вторжения России.

Комментируя ситуацию, певица лишь подтвердила сказанное, улыбнувшись.

"И действительно так произошло", - сказала.

Что связывает Могилевскую и Яму

Наталья Могилевская и Влад Яма были партнерами в первом сезоне "Танцев со звездами", где одержали победу и стали одной из самых ярких пар за всю историю проекта.

Впоследствии хореограф вспоминал, что попасть в пару с певицей было непросто.

По его словам, Могилевская устроила настоящий отбор среди танцовщиков, прежде чем остановить свой выбор именно на нем.

В то же время тогда он еще не осознавал, какой будет их совместная работа.

О сложном характере певицы Яма узнал еще до официального знакомства с ней.

Горбунов и Могилевская высмеяли Влада Яму во время эфира &quot;Танців із зірками&quot; (видео)Наталья Могилевская и Влад Яма (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Я о сложности ее характера узнал где-то года за два до нашего официального знакомства. Я увидел Наташу в работе. Она давала указания одному из начинающих артистов и очень сильно его ругала. Я никогда не слышал от женщин таких слов на тот момент, и тогда я понял, какой у нее характер", - рассказывал Влад.

Он также отмечал, что с первой тренировки сразу очертил границы в общении с певицей.

"На первой тренировке я сразу предупредил Могилевскую, что все выяснения отношений - только за пределами танцевального зала. Для меня это святое место", - отмечал артист.

Горбунов и Могилевская высмеяли Влада Яму во время эфира &quot;Танців із зірками&quot; (видео)Наталья Могилевская и Влад Яма (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Несмотря на слухи, романтических отношений между звездами не было. Яма подчеркивал, что эмоции существовали только в пределах постановок.

"Были флюиды во время танца. Нужно было показать эмоциональную историю на паркете. Даже мне казалось, что мы пара. Но после танца, в реальной жизни и на тренировках - нет", - признавался Влад Яма.

