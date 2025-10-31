ua en ru
"Такой баг": Екатерина Павленко честно сказала, что думает о материнстве

Пятница 31 октября 2025 08:15
"Такой баг": Екатерина Павленко честно сказала, что думает о материнстве Солистка Go_A не видит себя в роли мамы (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Солистка группы Go_A Екатерина Павленко поделилась своим отношением к материнству. Она честно призналась, что не видит себя в роли мамы и объяснила почему.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью певицы Славе Демину.

Что сказала Катерина Павленко о материнстве

Артистка призналась, что никогда не мечтала стать мамой и не испытывала такого желания.

"Я не скажу, что я прям чайлдфри, но желания завести ребенка у меня до сих пор не возникало. Ни разу в жизни не было мысли. Я не представляю себя мамой", - честно рассказала артистка.

&quot;Такой баг&quot;: Екатерина Павленко честно сказала, что думает о материнствеСолистка Go_A не видит себя мамой (скриншот)​​​​​​​

По словам Екатерины, ее раздражают вопросы о детях, ведь она считает это личным выбором.

"Такой у меня баг или особенность - не знаю. Мы живем в обществе, в котором, если у тебя нет квартиры или ребенка, то ты какой-то не такой", - отметила певица.

Она призналась, что ее "парит", когда спрашивают, почему нет детей.

"Я ничего не отвечаю. Люди, с которыми я общаюсь, таких вопросов не задают. Это мой выбор. Это моя жизнь", - подытожила звезда "Евровидения".


Что известно о Екатерине Павленко

Сейчас певице 37 лет. Она сосредоточена на творчестве и мечтает реализовать собственные музыкальные идеи.

Сейчас она занимается развитием собственного проекта Monokate. Недавно выпустила мини-альбом в формате, о котором давно мечтала, а теперь планирует записать полноценную пластинку, издать ее на виниле и отправиться в тур.

Звезда прославилась участием в группе Go_A, которая представляла Украину на "Евровидении-2021". Тогда коллектив занял 5 место в международном конкурсе с песней "Шум".

Ранее Павленко честно призналась, почему группа прекратила концертную деятельность.

