"На актера не тянет". Назар Заднепровский рассекретил, где учится его 16-летний сын

Четверг 30 октября 2025 17:56
Назар Заднепровский (кадр из видео)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Сын Назара Заднепровского, звезды "Скаженого весілля" и "Будиночку на щастя", решил пока не идти по стопам отца.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью актера Oboz.ua.

Что Заднепровский рассказал об обучении сына

Звезда сериалов признался, что давно мечтает, чтобы парень продолжил актерскую династию Заднепровских, однако тот решил выбрать другой путь.

16-летний Михаил закончил один из столичных лицеев и поступил в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

Однако выбрал для обучения не актерскую профессию, а управление театральным делом.

"На специальность для будущих директоров и администраторов. На актера пока его не тянет. Если говорить серьезно, сын целенаправленно выбрал другую специальность, но все же в театральной сфере", - поделился Назар.

Он пошутил, что сын будет его будущим продюсером или директором. В то же время надеется, что со временем парень все же заинтересуется актерством.

Назар также поделился, что сейчас его сын стал спокойнее по характеру. Когда был младше, то "страдал гиперактивностью". Из-за этого поведение было непростым.

&quot;На актера не тянет&quot;. Назар Заднепровский рассекретил, где учится его 16-летний сынСемья Заднепровского (фото: instagram.com/nazarzadneprovskii)

Кто такой Назар Заднепровский

Скоро у актера день рождения. Он родился 9 ноября 1975 года в Киеве, поэтому в этом году будет отмечать юбилей.

В активе актера немало театральных и киноработ. Среди самых известных - "Скажені сусіди", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", а с новых - "Батьківські збори".

Заднепровский - артист в четвертом поколении, поэтому желание продолжить семейное дело для него имеет особое значение.

Вместе с женой он воспитывает также 9-летнюю дочь Юлию, которая увлекается игрой на фортепиано и рисованием.

