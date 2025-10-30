ua en ru
"Жалею". Жена Виктора Павлика пожаловалась на результаты "пластики"

Четверг 30 октября 2025 23:57
"Жалею". Жена Виктора Павлика пожаловалась на результаты "пластики" Репяхова недовольна попыткой изменить подбородок (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Жена Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова, откровенно рассказала о своей последней пластической операции и объяснила, почему жалеет о сделанной процедуре.

Как сообщает РБК-Украина, такое откровенное признание блогерша сделала в комментарии программе "Ранок у великому місті".

Что сказала жена Павлика о пластических операциях

В марте этого года она сменила форму подбородка с помощью импланта, а затем сделала липофиллинг.

Однако операция не оправдала ее ожиданий. В начале октября блогерша поделилась результатами неудачной пластики. Тогда она заявила, что "испортила свое лицо".

Теперь призналась, что врачи подобрали неправильную процедуру, из-за чего ей пришлось делать повторную операцию.

"Я считаю, что в первую очередь операция была подобрана неправильно. Имплант в принципе не может решить вопрос второго подбородка", - пояснила Репяхова.

&quot;Жалею&quot;. Жена Виктора Павлика пожаловалась на результаты &quot;пластики&quot;Екатерина Репяхова о пластике (фото: instagram.com/repyahovakate)

При этом блогерша откровенно поделилась своими чувствами относительно результата. Она заявила, что предпочла бы не делать никакой операции.

"Честно, намного лучше, чем было, но если бы я могла отмотать время назад, то не делала бы ни первую, ни вторую операцию", - сказала она.

Сейчас Екатерина жалеет, что взялась менять свой подбородок.

"Я очень пожалела, что это вообще все затеяла. Это, пожалуй, первый и единственный поступок в моей жизни, из-за которого я жалею", - честно рассказала она.

Что известно о пластических операциях Репяховой

Супруга известного певца славится любовью к изменениям во внешности. Ранее она уже делала ринопластику и маммопластику.

Кстати, Павлик не разделяет восхищение "уколами красоты". Он однажды признался, что не является сторонником подобных вмешательств.

