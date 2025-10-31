"Такий баг": Катерина Павленко чесно сказала, що думає про материнство

Солістка гурту Go_A Катерина Павленко поділилася своїм ставленням до материнства. Вона чесно зізналася, що не бачить себе в ролі мами та пояснила чому.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю співачки Славі Дьоміну.

Що сказала Катерина Павленко про материнство

Артистка зізналася, що ніколи не мріяла стати мамою й не відчувала такого бажання.

"Я не скажу, що я прям чайлдфрі, але бажання мати дитину в мене досі не виникало. Жодного разу в житті не було думки. Я не уявляю себе мамою", - чесно розповіла артистка.

Солістка Go_A не бачить себе мамою (скриншот)

За словами Катерини, її дратують запитання про дітей, адже вона вважає це особистим вибором.

"Такий в мене баг чи особливість - не знаю. Ми живемо в суспільстві, в якому, якщо в тебе немає квартири чи дитини, то ти якийсь не такий", - зазначила співачка.

Вона зізналася, що її "парить", коли питають, чому немає дітей.

"Я нічого не відповідаю. Люди, з якими я спілкуюсь, таких питань не ставлять. Це мій вибір. Це моє життя", - підсумувала зірка "Євробачення".



Що відомо про Катерину Павленко

Зараз співачці 37 років. Вона зосереджена на творчості та мріє реалізувати власні музичні ідеї.

Нині вона займається розвитком власного проєкту Monokate. Нещодавно випустила мініальбом у форматі, про який давно мріяла, а тепер планує записати повноцінну платівку, видати її на вінілі та вирушити у тур.

Зірка прославилася участю у гурті Go_A, який представляв Україну на "Євробаченні-2021". Тоді колектив посів 5 місце в міжнародному конкурсі з піснею "Шум".

Раніше Павленко чесно зізналася, чому гурт припинив концертну діяльність.