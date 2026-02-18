ua en ru
Ср, 18 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Мировые звезды U2 и Эд Ширан вместе с "Антителами" спели о несокрушимости украинцев (видео)

Среда 18 февраля 2026 21:09
UA EN RU
Мировые звезды U2 и Эд Ширан вместе с "Антителами" спели о несокрушимости украинцев (видео) U2, Эд Ширан и "Антитела" представили клип на новую песню "Yours Eternally" (фото: instagram.com/u2)
Автор: Иванна Пашкевич

Мировые звезды и украинская группа "Антитела" представили lyric-video на совместную композицию "Yours Eternally". Трек вошел в новый EP U2 "Days Of Ash", концепция которого предусматривает посвящение каждой песни конкретному человеку.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Антител".

Больше интересного: Легендарный хит сестер Завальских "Табу" зазвучал на украинском языке

Когда музыка стирает границы

"Yours Eternally" родилась после знакомства музыкантов в Киеве и Лондоне.

Bono отметил несокрушимость украинцев и силу духа фронтмена "Антител".

"...когда мы впервые встретились, несмотря на все, что происходило, несмотря на ежедневные ужасы, которые переживали украинцы, и Тарас, и его друзья, они не падали духом. У них также было это немного черное чувство юмора и тот дерзкий дух, который мы так любим в лучшем рок-н-ролле - такая сила личности, которая будто бросает вызов самим временам, в которых мы живем... И именно этот дух мы пытались передать в Yours Eternally" - сказал ирландский рок-музыкант.

Мировые звезды U2 и Эд Ширан вместе с &quot;Антителами&quot; спели о несокрушимости украинцев (видео)Bono (фото: Википедия)

The Edge подчеркнул веру в свободу и достоинство народа.

"Мы верим в мир, где границы не стираются силой... И мы стоим на нем вместе" - отметил артист.

Тарас Тополя рассказал о символизме слова "Воля" и своем вкладе в песню.

"Однажды Bono спросил меня: каким одним словом можно выразить украинский характер? Я ответил не задумываясь - Воля. Прошло некоторое время, и он прислал мне демо "Yours Eternally" со словами - я чувствую что это, как никогда, нужно всем нам сегодня", - рассказал фронтмен "Антител".

"Когда я услышал припев песни, который состоял только из одного украинского слова Воля, и был спет Bono, The Edge и Ed Sheeran, у меня побежали мурашки по телу. А когда Bono сказал, что в песне не хватает моего голоса, то мы с командой, несмотря на блэкауты, воздушные тревоги и все трудности, все же записали его на студии. Так произошла эта объединенная общими ценностями песня", - добавил он.

Мировые звезды U2 и Эд Ширан вместе с &quot;Антителами&quot; спели о несокрушимости украинцев (видео)Тарас Тополя (фото: instagram.com/tarastopolia)

Lyric-video стало эмоциональным визуальным продолжением истории песни: в нем появились музыканты украинского коллектива, их военные побратимы и гражданские украинцы.

Видео передает атмосферу света и внутренней силы - именно в таком, мажорном настроении создавалась композиция.

Лирика песни - это своеобразное письмо с передовой, обращение солдата к друзьям с призывом жить, мечтать и не терять веры.

Студийный продакшн "Yours Eternally" осуществил ирландский продюсер Garret "Jacknife" Lee - известный сотрудничеством с ведущими мировыми артистами и номинант престижных музыкальных премий.

Вживую композицию украинская публика сможет услышать во время концертов "Антител" в столичном Дворце спорта 20-22 марта.

Сейчас группа находится во всеукраинском туре "Вдома", который завершится масштабными шоу в Киеве.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Тарас Тополя Антитіла Война в Украине Звезды шоу-бизнеса
Новости
Пришли ли к согласию Украина и РФ в Женеве: эксклюзивные детали встречи и роль Мединского
Пришли ли к согласию Украина и РФ в Женеве: эксклюзивные детали встречи и роль Мединского
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"