Мировые звезды U2 и Эд Ширан вместе с "Антителами" спели о несокрушимости украинцев (видео)

Мировые звезды и украинская группа "Антитела" представили lyric-video на совместную композицию "Yours Eternally". Трек вошел в новый EP U2 "Days Of Ash", концепция которого предусматривает посвящение каждой песни конкретному человеку.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Антител".

Когда музыка стирает границы

"Yours Eternally" родилась после знакомства музыкантов в Киеве и Лондоне.

Bono отметил несокрушимость украинцев и силу духа фронтмена "Антител".

"...когда мы впервые встретились, несмотря на все, что происходило, несмотря на ежедневные ужасы, которые переживали украинцы, и Тарас, и его друзья, они не падали духом. У них также было это немного черное чувство юмора и тот дерзкий дух, который мы так любим в лучшем рок-н-ролле - такая сила личности, которая будто бросает вызов самим временам, в которых мы живем... И именно этот дух мы пытались передать в Yours Eternally" - сказал ирландский рок-музыкант.

Bono (фото: Википедия)

The Edge подчеркнул веру в свободу и достоинство народа.

"Мы верим в мир, где границы не стираются силой... И мы стоим на нем вместе" - отметил артист.

Тарас Тополя рассказал о символизме слова "Воля" и своем вкладе в песню.

"Однажды Bono спросил меня: каким одним словом можно выразить украинский характер? Я ответил не задумываясь - Воля. Прошло некоторое время, и он прислал мне демо "Yours Eternally" со словами - я чувствую что это, как никогда, нужно всем нам сегодня", - рассказал фронтмен "Антител".



"Когда я услышал припев песни, который состоял только из одного украинского слова Воля, и был спет Bono, The Edge и Ed Sheeran, у меня побежали мурашки по телу. А когда Bono сказал, что в песне не хватает моего голоса, то мы с командой, несмотря на блэкауты, воздушные тревоги и все трудности, все же записали его на студии. Так произошла эта объединенная общими ценностями песня", - добавил он.

Тарас Тополя (фото: instagram.com/tarastopolia)

Lyric-video стало эмоциональным визуальным продолжением истории песни: в нем появились музыканты украинского коллектива, их военные побратимы и гражданские украинцы.

Видео передает атмосферу света и внутренней силы - именно в таком, мажорном настроении создавалась композиция.

Лирика песни - это своеобразное письмо с передовой, обращение солдата к друзьям с призывом жить, мечтать и не терять веры.

Студийный продакшн "Yours Eternally" осуществил ирландский продюсер Garret "Jacknife" Lee - известный сотрудничеством с ведущими мировыми артистами и номинант престижных музыкальных премий.

Вживую композицию украинская публика сможет услышать во время концертов "Антител" в столичном Дворце спорта 20-22 марта.

Сейчас группа находится во всеукраинском туре "Вдома", который завершится масштабными шоу в Киеве.