Світові зірки U2 та Ед Ширан разом з "Антитілами" заспівали про незламність українців (відео)

Середа 18 лютого 2026 21:09
Світові зірки U2 та Ед Ширан разом з "Антитілами" заспівали про незламність українців (відео) U2, Ед Ширан та "Антитіла" представили кліп на нову пісню "Yours Eternally" (фото: instagram.com/u2)
Автор: Іванна Пашкевич

Світові зірки та український гурт "Антитіла" представили lyric-video на спільну композицію "Yours Eternally". Трек увійшов до нового EP U2 "Days Of Ash", концепція якого передбачає присвяту кожної пісні конкретній людині.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Антитіл".

Більше цікавого: Легендарний хіт сестер Завальських "Табу" зазвучав українською

Коли музика стирає кордони

"Yours Eternally" народилася після знайомства музикантів у Києві та Лондоні.

Bono наголосив на незламності українців і силі духу фронтмена "Антитіл".

"…коли ми вперше зустрілися, попри все, що відбувалося, попри щоденні жахи, які переживали українці, і Тарас, і його друзі, вони не падали духом. У них також було це трохи чорне почуття гумору й той зухвалий дух, який ми так любимо в найкращому рок-н-ролі - така сила особистості, що ніби кидає виклик самим часам, у яких ми живемо… І саме цей дух ми намагалися передати в Yours Eternally" - сказав ірландський рок-музикант.

Світові зірки U2 та Ед Ширан разом з &quot;Антитілами&quot; заспівали про незламність українців (відео)Bono (фото: Вікіпедія)

The Edge підкреслив віру у свободу і гідність народу.

"Ми віримо у світ, де кордони не стираються силою… І ми стоїмо на ньому разом" - зазначив артист.

Тарас Тополя розповів про символізм слова "Воля" і свій внесок у пісню.

"Одного разу Bono запитав мене: яким одним словом можна виразити український характер? Я відповів не задумуючись - Воля. Пройшов певний час, і він прислав мені демо "Yours Eternally" зі словами - я відчуваю що це, як ніколи, потрібно всім нам сьогодні", - розповів фронтмен "Антитіл".

"Коли я почув приспів пісні, який складався лише з одного українського слова Воля, і був заспіваний Bono, The Edge та Ed Sheeran, у мене побігли мурахи по тілу. А коли Bono сказав що у пісні не вистачає мого голосу, то ми з командою, попри блекаути, повітряні тривоги і всі труднощі, все ж записали його на студії. Так сталася ця обʼєднана спільними цінностями пісня", - додав він.

Світові зірки U2 та Ед Ширан разом з &quot;Антитілами&quot; заспівали про незламність українців (відео)Тарас Тополя (фото: instagram.com/tarastopolia)

Lyric-video стало емоційним візуальним продовженням історії пісні: у ньому з’явилися музиканти українського колективу, їхні військові побратими та цивільні українці.

Відео передає атмосферу світла й внутрішньої сили - саме в такому, мажорному настрої створювалася композиція.

Лірика пісні - це своєрідний лист із передової, звернення солдата до друзів із закликом жити, мріяти й не втрачати віри.

Студійний продакшн "Yours Eternally" здійснив ірландський продюсер Garret "Jacknife" Lee - відомий співпрацею з провідними світовими артистами та номінант престижних музичних премій.

Наживо композицію українська публіка зможе почути під час концертів "Антитіл" у столичному Палаці спорту 20-22 березня.

Нині гурт перебуває у всеукраїнському турі "Вдома", який завершиться масштабними шоу в Києві.

