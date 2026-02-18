Світові зірки U2 та Ед Ширан разом з "Антитілами" заспівали про незламність українців (відео)

Світові зірки та український гурт "Антитіла" представили lyric-video на спільну композицію "Yours Eternally". Трек увійшов до нового EP U2 "Days Of Ash", концепція якого передбачає присвяту кожної пісні конкретній людині.

Коли музика стирає кордони

"Yours Eternally" народилася після знайомства музикантів у Києві та Лондоні.

Bono наголосив на незламності українців і силі духу фронтмена "Антитіл".

"…коли ми вперше зустрілися, попри все, що відбувалося, попри щоденні жахи, які переживали українці, і Тарас, і його друзі, вони не падали духом. У них також було це трохи чорне почуття гумору й той зухвалий дух, який ми так любимо в найкращому рок-н-ролі - така сила особистості, що ніби кидає виклик самим часам, у яких ми живемо… І саме цей дух ми намагалися передати в Yours Eternally" - сказав ірландський рок-музикант.

Bono (фото: Вікіпедія)

The Edge підкреслив віру у свободу і гідність народу.

"Ми віримо у світ, де кордони не стираються силою… І ми стоїмо на ньому разом" - зазначив артист.

Тарас Тополя розповів про символізм слова "Воля" і свій внесок у пісню.

"Одного разу Bono запитав мене: яким одним словом можна виразити український характер? Я відповів не задумуючись - Воля. Пройшов певний час, і він прислав мені демо "Yours Eternally" зі словами - я відчуваю що це, як ніколи, потрібно всім нам сьогодні", - розповів фронтмен "Антитіл".



"Коли я почув приспів пісні, який складався лише з одного українського слова Воля, і був заспіваний Bono, The Edge та Ed Sheeran, у мене побігли мурахи по тілу. А коли Bono сказав що у пісні не вистачає мого голосу, то ми з командою, попри блекаути, повітряні тривоги і всі труднощі, все ж записали його на студії. Так сталася ця обʼєднана спільними цінностями пісня", - додав він.

Тарас Тополя (фото: instagram.com/tarastopolia)

Lyric-video стало емоційним візуальним продовженням історії пісні: у ньому з’явилися музиканти українського колективу, їхні військові побратими та цивільні українці.

Відео передає атмосферу світла й внутрішньої сили - саме в такому, мажорному настрої створювалася композиція.

Лірика пісні - це своєрідний лист із передової, звернення солдата до друзів із закликом жити, мріяти й не втрачати віри.

Студійний продакшн "Yours Eternally" здійснив ірландський продюсер Garret "Jacknife" Lee - відомий співпрацею з провідними світовими артистами та номінант престижних музичних премій.

Наживо композицію українська публіка зможе почути під час концертів "Антитіл" у столичному Палаці спорту 20-22 березня.

Нині гурт перебуває у всеукраїнському турі "Вдома", який завершиться масштабними шоу в Києві.