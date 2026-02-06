ua en ru
Пт, 06 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Больше не один? Макс Барских ошеломил личным признанием (видео)

Пятница 06 февраля 2026 22:34
UA EN RU
Больше не один? Макс Барских ошеломил личным признанием (видео) Макс Барских ошеломил личным признанием (кадр из клипа)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Популярный украинский певец Макс Барских, чьи хиты становятся манифестами чувств миллионов, презентовал новый сингл "Закоханий". После своего предыдущего трека артист решил сменить вектор с драмы на светлую надежду.

РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз исполнителя рассказывает о личном признании Барских и почему эта песня стала отражением его реального внутреннего состояния.

Больше интересного: звезды "Х-Фактора" вернулись в музыку с песней о "настоящем героизме"

От драмы к свету

Предыдущий хит музыканта "Не складається" стал для многих украинцев саундтреком этой непростой зимы, отражая эмоциональную сложность времени.

Однако в новой песне Барских меняет настроение - теперь он поет о чувствах, которые способны согреть даже в самые тяжелые времена.

Личное признание артиста

Сам Макс не скрывает, что песня "Закоханий" является биографической. По словам певца, она отражает его теперешнее внутреннее состояние.

"Я откровенно делюсь в песнях своими чувствами. Если даже такой тяжелой зимой любовь нашла меня - верю, что она найдет и моих слушателей. А вместе с ней придут сила и вера в теплую весну. Я обожаю эту песню. Она как картина, отражающая мое внутреннее состояние", - говорит артист.


Музыка как спасение

Новый сингл звучит как личное откровение, которое превращается в общее переживание. И, судя по комментариям, она мгновенно нашла отклик в сердцах слушателей.

  • "Легко, тепло и очень по-доброму".
  • "Ты влюбился, это классно. А мы все влюблены в тебя".
  • "Это лучший подарок ко Дню Святого Валентина".
  • "Любовь держит украинцев. Песня добрая с энергией любви, поднимает настроение".
  • "Хорошая песня. Приятная на слух. Создается впечатление, что поется о тебе и для тебя".
  • "Очень хорошая песня. Желаю тебе быть счастливым, с кем ты есть".

Для певца музыка остается главным источником тепла, в котором сейчас нуждается каждый украинец.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Макс Барских Звезды шоу-бизнеса
Новости
Морозы до -25 возвращаются: когда ждать пик холодов и как скоро потеплеет
Морозы до -25 возвращаются: когда ждать пик холодов и как скоро потеплеет
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ