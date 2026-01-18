Уверенная Свитолина, печальный рекорд Костюк и закономерность от Ястремской: украинки на АО 2026

Три лучшие теннисистки Украины - Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская - провели поединки первого круга в основном турнире Открытого чемпионата Австралии.

Неудобная румынка для Ястремской

Первой из наших теннисисток на корт вышла Ястремская. 27-я ракетка мира играла против румынки Елены-Габриэлы Русе. Соперница значительно уступает Даяне в рейтинге (79-я в мире), однако является очень неудобной для нее. В предыдущих четырех встречах Русе непременно побеждала Ястремскую.

К сожалению, печальная традиция не сломалась и на этот раз. Украинка уступила в двух сетах - 4:6, 5:7. Во втором сете Даяна была близка к камбэку, отыграв четыре матч-пойнта и сравняв счет с 1:5 до 5:5, однако решающий гейм остался за соперницей.

Это третий вылет Ястремской в первом круге Australian Open в карьере (после 2022 и 2023 годов). Два года назад она установила национальный рекорд, дойдя до полуфинала турнира.

Свитолина: камбэк и доминация

Лидер украинского тенниса уверенно преодолела стартовый круг. Первой соперницей 12-й ракетки мира стала испанка Кристина Букша (WTA 51).

В стартовом сете украинка уступала со счетом 1:3, однако сумела сделать брейк и сравнять счет - 3:3. После еще одного гейма на подаче испанки Элина полностью перехватила инициативу и выиграла партию - 6:4.

Во втором сете Свитолина сразу реализовала два брейка и повела 4:0. Позволив сопернице взять лишь один гейм, украинка спокойно довела матч до победы - 6:1.

Свитолина продолжила свою победную серию после титула на турнире WTA 250 в Окленде - сейчас она насчитывает шесть побед подряд с начала сезона-2026.

Для Элины это уже 12-й выход во второй круг Australian Open. В прошлом году украинка дошла до четвертьфинала соревнований. В следующем раунде она сыграет с победительницей матча Линда Климовичева (Польша, WTA 134) - Франческа Джонс (Великобритания, WTA 69).

Печальный рекорд Костюк

Костюк (WTA 20) уступила француженке Эльзе Жакемо (WTA 58) в матче, который вошел в историю Australian Open. Поединок длился 3 часа 24 минуты, и впервые в истории австралийского мэйджора все три сета завершились тайбрейками.

В решающем сете при счете 5:6 на собственной подаче Костюк упала и получила повреждение лодыжки. Несмотря на боль, украинка смогла перевести игру на тайбрейк и отыгралась с 1:5, однако уступила - 7:10.

Это первый случай с 2021 года, когда Костюк не смогла пройти первый круг Australian Open. Она продолжит выступления в парном разряде вместе с обидчицей Ястремской - румынкой Русе.

Кто еще будет играть в первом круге

В продолжении стартового раунда на корты в Мельбурне выйдут еще три украинские теннисистки: Александра Олейникова, Юлия Стародубцева и Ангелина Калинина.

Олейникова (WTA 90) встретится с действующей чемпионкой Australian Open - американкой Мэдисон Киз (WTA 9).

Стародубцева (WTA 110) сыграет с Айлой Томлянович (Австралия, WTA 76).

Калинина (WTA 178) будет противостоять Ван Синьюй (Китай, WTA 43).