Свитолина vs Сабаленка: когда состоится главная битва Australian Open

29 января украинская теннисистка Элина Свитолина впервые в карьере сыграет полуфинал турнира Grand Slam, встретившись с первой ракеткой мира Ариной Сабаленко.

Где и когда смотреть матч - подскажет РБК-Украина .

Свитолина покоряет Мельбурн

Первый в сезоне мэйджор, Australian Open, близится к завершению. Лидеры мирового тенниса проходят последние стадии соревнований, а украинская первая ракетка Элина Свитолина получила исторический результат.

29 января в 10:30 по киевскому времени она выйдет на центральный корт Rod Laver Arena, чтобы впервые в карьере побороться за финал турнира Grand Slam.

Ее соперницей станет действующая первая ракетка мира, белоруска Арина Сабаленка.

Обе спортсменки идут без поражений в сезоне-2026, поэтому полуфинал обещает стать матчем высокого уровня.

Успешный старт года для украинки

Свитолина начала сезон уверенно после перерыва в конце сентября прошлого года. В Окленде на турнире WTA 250 она завоевала титул, что помогло вернуть веру в собственную игру.

На Australian Open Элина не отдала ни одного сета за пять матчей, обыграв среди прочих двух теннисисток из топ-10 мирового рейтинга.

Первые соперницы - испанка Букша и полька Климовичева - служили разогревом перед более серьезными противостояниями.

Особое внимание привлекли победы над российскими спортсменками, после которых Свитолина делала символические жесты в знак поддержки Украины.

Четвертьфинал против Коко Гофф стал для Элины еще одним доказательством готовности к большим свершениям: украинка одолела соперницу всего за час, отдав всего три гейма.

Сабаленка на пути к четвертому финалу подряд

Арина Сабаленка начала сезон с 10 побед, включая турнир WTA 500 в Брисбене, где обыграла представительницу топ-10 Мэдисон Киз.

В Мельбурне белоруска прошла менее рейтинговых соперниц, готовясь к важному полуфиналу со Свитолиной.

Обе теннисистки встречались шесть раз ранее - лишь первый поединок остался за украинкой, а последние пять побед достались Сабаленке.

Букмекеры отдают предпочтение белорусской спортсменке, однако для Свитолиной победа возможна при условии максимально сосредоточенной и агрессивной игры.

Где смотреть матч

Полуфинал Australian Open между Элиной Свитолиной и Ариной Сабаленко состоится 29 января в 10:30 на Rod Laver Arena.

Трансляция в Украине доступна через сервис MEGOGO с украинским комментарием, в Европе - на телеканалах Eurosport.