ua en ru
Ср, 28 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Свитолина vs Сабаленка: когда состоится главная битва Australian Open

Среда 28 января 2026 18:44
UA EN RU
Свитолина vs Сабаленка: когда состоится главная битва Australian Open Элина Свитолна (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

29 января украинская теннисистка Элина Свитолина впервые в карьере сыграет полуфинал турнира Grand Slam, встретившись с первой ракеткой мира Ариной Сабаленко.

Где и когда смотреть матч - подскажет РБК-Украина.

Свитолина покоряет Мельбурн

Первый в сезоне мэйджор, Australian Open, близится к завершению. Лидеры мирового тенниса проходят последние стадии соревнований, а украинская первая ракетка Элина Свитолина получила исторический результат.

29 января в 10:30 по киевскому времени она выйдет на центральный корт Rod Laver Arena, чтобы впервые в карьере побороться за финал турнира Grand Slam.

Ее соперницей станет действующая первая ракетка мира, белоруска Арина Сабаленка.

Обе спортсменки идут без поражений в сезоне-2026, поэтому полуфинал обещает стать матчем высокого уровня.

Успешный старт года для украинки

Свитолина начала сезон уверенно после перерыва в конце сентября прошлого года. В Окленде на турнире WTA 250 она завоевала титул, что помогло вернуть веру в собственную игру.

На Australian Open Элина не отдала ни одного сета за пять матчей, обыграв среди прочих двух теннисисток из топ-10 мирового рейтинга.

Первые соперницы - испанка Букша и полька Климовичева - служили разогревом перед более серьезными противостояниями.

Особое внимание привлекли победы над российскими спортсменками, после которых Свитолина делала символические жесты в знак поддержки Украины.

Четвертьфинал против Коко Гофф стал для Элины еще одним доказательством готовности к большим свершениям: украинка одолела соперницу всего за час, отдав всего три гейма.

Сабаленка на пути к четвертому финалу подряд

Арина Сабаленка начала сезон с 10 побед, включая турнир WTA 500 в Брисбене, где обыграла представительницу топ-10 Мэдисон Киз.

В Мельбурне белоруска прошла менее рейтинговых соперниц, готовясь к важному полуфиналу со Свитолиной.

Обе теннисистки встречались шесть раз ранее - лишь первый поединок остался за украинкой, а последние пять побед достались Сабаленке.

Букмекеры отдают предпочтение белорусской спортсменке, однако для Свитолиной победа возможна при условии максимально сосредоточенной и агрессивной игры.

Где смотреть матч

Полуфинал Australian Open между Элиной Свитолиной и Ариной Сабаленко состоится 29 января в 10:30 на Rod Laver Arena.

Трансляция в Украине доступна через сервис MEGOGO с украинским комментарием, в Европе - на телеканалах Eurosport.

Ранее мы сообщили, что все украинки выбыли из парного разряда Australian Open-2026.

Также читайте, кто стал соперником сборной Украины в квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Элина Свитолина
Новости
В Киеве сотни домов замерзают без тепла: Зеленский требует оперативности
В Киеве сотни домов замерзают без тепла: Зеленский требует оперативности
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве