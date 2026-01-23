Худший результат за шесть лет: все украинки выбыли из парного разряда Australian Open-2026

Все представительницы Украины завершили выступления в парном разряде Открытого чемпионата Австралии-2026. Последней покинула турнир Надежда Киченок, которая играла в дуэте с японкой Макото Ниномией.

Последняя надежда

В матче второго круга украинско-японская пара уступила восьмым сеяным - австралийке Эллен Перес и нидерландке Деми Схюрс - 5:7, 1:6. Поединок длился 1 час 23 минуты.

Таким образом Надежда Киченок не смогла повторить свой лучший результат на Australian Open - выход в третий круг в 2018 году.

Результаты других украинок

Кроме Надежды Киченок, в парном разряде Australian Open-2026 были заявлены еще три украинские теннисистки - Людмила Киченок, Марта Костюк и Даяна Ястремская. Впрочем, ни одной из них не удалось добраться до второго круга.

Костюк вообще не стартовала в парных соревнованиях из-за травмы лодыжки, которую получила в матче одиночного разряда против француженки Эльзы Жакемо.

Даяна Ястремская, выступавшая в паре с американкой Алишей Паркс, и Людмила Киченок в тандеме с другой представительницей США - Кэти Волынец не смогли преодолеть первый круг. По иронии жребия, в случае успеха они могли встретиться между собой уже во втором раунде.

Худший результат за шесть лет

Таким образом, Украина завершила выступления в парном разряде Australian Open-2026 уже во втором круге.

Последний раз подобный или худший результат украинские теннисистки демонстрировали шесть лет назад, когда все четыре представительницы выбыли уже после стартовых матчей.

Сейчас единственной украинкой, которая продолжает борьбу на кортах Мельбурна, остается Элина Свитолина. Она выступает в одиночном разряде и прямо сейчас играет в третьем круге против "нейтральной" Дианы Шнайдер.