ua en ru
Вс, 11 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Свитолина стала чемпионкой турнира в Окленде и завоевала 19-й титул в карьере

Воскресенье 11 января 2026 09:05
UA EN RU
Свитолина стала чемпионкой турнира в Окленде и завоевала 19-й титул в карьере Элина Свитолна (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала чемпионкой престижных соревнований серии WTA 250 в Новой Зеландии. В решающем противостоянии титулованная одесситка в двух сетах переиграла представительницу Китая Ван Синьюй.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Детали финального матча в Окленде

Решающая встреча на кортах Окленда длилась 1 час и 44 минуты. Опытная украинка, которая сейчас занимает 13-е место в мировом рейтинге, продемонстрировала уверенную игру в первой партии.

Ключевым моментом стал брейк в шестом гейме, который позволил Элине закрыть сет со счетом 6:3.

Второй отрезок игры оказался значительно сложнее. Ван Синьюй (57-й номер WTA) оказывала ожесточенное сопротивление и имела четыре шанса на брейк, однако Свитолина нивелировала все угрозы.

Судьба титула решалась на тайбрейке. Несмотря на неудачный старт (0:3), украинка смогла перехватить инициативу и со второго матч-пойнта поставить победную точку - 7:6(6).

За матч Элина выполнила 7 эйсов и допустила 3 двойных ошибки. Интересно, что это уже вторая победа Свитолиной над этой соперницей - впервые она обыграла китаянку на Уимблдоне-2024.

Значимость победы и новый рейтинг

Этот трофей стал для 31-летней теннисистки 19-м на турнирах уровня WTA и первым после длительной паузы, которая длилась с апреля 2025 года. После победного матча украинка поделилась эмоциями от успеха.

"Выиграть очередной титул - это невероятные ощущения. Предыдущий сезон завершился не лучшим образом, поэтому эта пауза стала необходимой перезагрузкой. Я вернулась с новой энергией и очень счастлива, что эта неделя завершилась именно так. Сложные матчи дают мотивацию на будущее", - отметила Свитолина.

Путь к титулу

На пути к главному трофею Свитолина последовательно прошла Варвару Грачеву, Кэти Бултер, Сонай Картал и Иву Йович.

Особое внимание болельщиков привлек трогательный момент после финала, ведь Элина отпраздновала победу со своим мужем Гаэлем Монфисом, который поддерживал ее на трибунах в течение всей недели.

Элина Свитолина подходит, чтобы обнять Гаэля Монфилса и своего тренера Эндрю Беттлза после победы на 19-м титуле в Окленде


pic.twitter.com/qrpOfG719Z

- The Tennis Letter (@TheTennisLetter) 11 января 2026 года

Стоит отметить, что триумф Свитолиной может стать не единственным для украинского тенниса в эти выходные. В Брисбене свой финал проведет Марта Костюк, соперницей которой будет лидер мирового рейтинга Арина Сабаленка.

Ранее мы рассказали, как Марта Костюк сенсационно обыграла третью ракетку мира и вышла в четвертьфинал WTA в Брисбене

Также читайте, как Даяна Ястремская сокрушила рейтинговую соперницу на турнире в Австралии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Элина Свитолина
Новости
РФ ночью атаковала критическую инфраструктуру Житомирщины: есть раненые и перебои со светом
РФ ночью атаковала критическую инфраструктуру Житомирщины: есть раненые и перебои со светом
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка