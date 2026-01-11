Свитолина стала чемпионкой турнира в Окленде и завоевала 19-й титул в карьере
Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала чемпионкой престижных соревнований серии WTA 250 в Новой Зеландии. В решающем противостоянии титулованная одесситка в двух сетах переиграла представительницу Китая Ван Синьюй.
Детали финального матча в Окленде
Решающая встреча на кортах Окленда длилась 1 час и 44 минуты. Опытная украинка, которая сейчас занимает 13-е место в мировом рейтинге, продемонстрировала уверенную игру в первой партии.
Ключевым моментом стал брейк в шестом гейме, который позволил Элине закрыть сет со счетом 6:3.
Второй отрезок игры оказался значительно сложнее. Ван Синьюй (57-й номер WTA) оказывала ожесточенное сопротивление и имела четыре шанса на брейк, однако Свитолина нивелировала все угрозы.
Судьба титула решалась на тайбрейке. Несмотря на неудачный старт (0:3), украинка смогла перехватить инициативу и со второго матч-пойнта поставить победную точку - 7:6(6).
За матч Элина выполнила 7 эйсов и допустила 3 двойных ошибки. Интересно, что это уже вторая победа Свитолиной над этой соперницей - впервые она обыграла китаянку на Уимблдоне-2024.
Значимость победы и новый рейтинг
Этот трофей стал для 31-летней теннисистки 19-м на турнирах уровня WTA и первым после длительной паузы, которая длилась с апреля 2025 года. После победного матча украинка поделилась эмоциями от успеха.
"Выиграть очередной титул - это невероятные ощущения. Предыдущий сезон завершился не лучшим образом, поэтому эта пауза стала необходимой перезагрузкой. Я вернулась с новой энергией и очень счастлива, что эта неделя завершилась именно так. Сложные матчи дают мотивацию на будущее", - отметила Свитолина.
"Этот был очень особенным, потому что мой муж выиграл его в прошлом году. В этом году он сказал мне: "Если ты не выиграешь в этом году, я уже не знаю, что тебе сказать""
Путь к титулу
На пути к главному трофею Свитолина последовательно прошла Варвару Грачеву, Кэти Бултер, Сонай Картал и Иву Йович.
Особое внимание болельщиков привлек трогательный момент после финала, ведь Элина отпраздновала победу со своим мужем Гаэлем Монфисом, который поддерживал ее на трибунах в течение всей недели.
Стоит отметить, что триумф Свитолиной может стать не единственным для украинского тенниса в эти выходные. В Брисбене свой финал проведет Марта Костюк, соперницей которой будет лидер мирового рейтинга Арина Сабаленка.
