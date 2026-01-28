ua en ru
Ср, 28 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Свитолина узнала потенциальных соперниц: определились все полуфиналистки Australian Open-2026

Среда 28 января 2026 09:58
UA EN RU
Свитолина узнала потенциальных соперниц: определились все полуфиналистки Australian Open-2026 Элина Свитолина впервые сыграет в полуфинале турнира (фото: x.com/AustralianOpen)
Автор: Андрей Костенко

На Открытом чемпионате Австралии по теннису определилась вторая полуфинальная пара женского одиночного разряда. В четверку сильнейших турнира пробилась и первая ракетка Украины Элина Свитолина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира.

Свитолина против первой ракетки

В четвертьфинале Элина уверенно разгромила третью ракетку мира Коко Гофф, не отдав сопернице ни одного сета.

В полуфинале Свитолина сыграет с лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко, которая выступает в нейтральном статусе. Белоруска без проблем преодолела стадию четвертьфинала, обыграв американку Иву Йович.

Ранее соперницы шесть раз пересекались на корте: счет личных встреч - 5:1 в пользу Соболенко. Последний раз теннисистки играли между собой в 2025 году в Мадриде, где победу одержала первая ракетка мира.

Рыбакина выбила Свёнтек, Пегула - Анисимову

В других четвертьфинальных матчах Елена Рыбакина из Казахстана в двух сетах одолела вторую ракетку мира Игу Свёнтек. Польская теннисистка остановилась в шаге от повторения своего лучшего результата на Australian Open.

А в противостоянии двух представительниц США Джессика Пегула обыграла Аманду Анисимову. Пегула во второй раз подряд вышла в полуфинал турнира Grand Slam и впервые достигла этой стадии на Australian Open.

Результаты четвертьфиналов Australian Open-2026 (женщины):

  • Арина Соболенко - Ива Йович (США) - 6:3, 6:0
  • Элина Свитолина (Украина) - Коко Гофф (США) - 6:1, 6:2
  • Елена Рыбакина (Казахстан) - Ига Свёнтек (Польша) - 7:5, 6:1
  • Джессика Пегула (США) - Аманда Анисимова (США) - 6:2, 7:6

Когда состоятся полуфиналы

Оба полуфинальных матча состоятся в Мельбурне в четверг, 29 января. Поединок Свитолиной и Соболенко откроет вечернюю сессию на центральном корте и начнется в 10:30 по киевскому времени.

Полуфинальные пары Australian Open-2026:

  • Арина Соболенко - Элина Свитолина
  • Джессика Пегула - Елена Рыбакина

Ранее мы сообщили, что все украинки выбыли из парного разряда Australian Open-2026.

Также читайте, кто стал соперником сборной Украины в квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Australian Open Элина Свитолина
Новости
Жертвы, разрушения и удар по храму: что известно об атаке РФ на Киев, Одессу, Запорожье и Кривой Рог
Жертвы, разрушения и удар по храму: что известно об атаке РФ на Киев, Одессу, Запорожье и Кривой Рог
Аналитика
Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин