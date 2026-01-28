Свитолина узнала потенциальных соперниц: определились все полуфиналистки Australian Open-2026

На Открытом чемпионате Австралии по теннису определилась вторая полуфинальная пара женского одиночного разряда. В четверку сильнейших турнира пробилась и первая ракетка Украины Элина Свитолина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира .

Свитолина против первой ракетки

В четвертьфинале Элина уверенно разгромила третью ракетку мира Коко Гофф, не отдав сопернице ни одного сета.

В полуфинале Свитолина сыграет с лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко, которая выступает в нейтральном статусе. Белоруска без проблем преодолела стадию четвертьфинала, обыграв американку Иву Йович.

Ранее соперницы шесть раз пересекались на корте: счет личных встреч - 5:1 в пользу Соболенко. Последний раз теннисистки играли между собой в 2025 году в Мадриде, где победу одержала первая ракетка мира.

Рыбакина выбила Свёнтек, Пегула - Анисимову

В других четвертьфинальных матчах Елена Рыбакина из Казахстана в двух сетах одолела вторую ракетку мира Игу Свёнтек. Польская теннисистка остановилась в шаге от повторения своего лучшего результата на Australian Open.

А в противостоянии двух представительниц США Джессика Пегула обыграла Аманду Анисимову. Пегула во второй раз подряд вышла в полуфинал турнира Grand Slam и впервые достигла этой стадии на Australian Open.

Результаты четвертьфиналов Australian Open-2026 (женщины):

Арина Соболенко - Ива Йович (США) - 6:3, 6:0

Элина Свитолина (Украина) - Коко Гофф (США) - 6:1, 6:2

Елена Рыбакина (Казахстан) - Ига Свёнтек (Польша) - 7:5, 6:1

Джессика Пегула (США) - Аманда Анисимова (США) - 6:2, 7:6

Когда состоятся полуфиналы

Оба полуфинальных матча состоятся в Мельбурне в четверг, 29 января. Поединок Свитолиной и Соболенко откроет вечернюю сессию на центральном корте и начнется в 10:30 по киевскому времени.

Полуфинальные пары Australian Open-2026: