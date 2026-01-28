Свитолина узнала потенциальных соперниц: определились все полуфиналистки Australian Open-2026
На Открытом чемпионате Австралии по теннису определилась вторая полуфинальная пара женского одиночного разряда. В четверку сильнейших турнира пробилась и первая ракетка Украины Элина Свитолина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира.
Свитолина против первой ракетки
В четвертьфинале Элина уверенно разгромила третью ракетку мира Коко Гофф, не отдав сопернице ни одного сета.
В полуфинале Свитолина сыграет с лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко, которая выступает в нейтральном статусе. Белоруска без проблем преодолела стадию четвертьфинала, обыграв американку Иву Йович.
Ранее соперницы шесть раз пересекались на корте: счет личных встреч - 5:1 в пользу Соболенко. Последний раз теннисистки играли между собой в 2025 году в Мадриде, где победу одержала первая ракетка мира.
Рыбакина выбила Свёнтек, Пегула - Анисимову
В других четвертьфинальных матчах Елена Рыбакина из Казахстана в двух сетах одолела вторую ракетку мира Игу Свёнтек. Польская теннисистка остановилась в шаге от повторения своего лучшего результата на Australian Open.
А в противостоянии двух представительниц США Джессика Пегула обыграла Аманду Анисимову. Пегула во второй раз подряд вышла в полуфинал турнира Grand Slam и впервые достигла этой стадии на Australian Open.
Результаты четвертьфиналов Australian Open-2026 (женщины):
- Арина Соболенко - Ива Йович (США) - 6:3, 6:0
- Элина Свитолина (Украина) - Коко Гофф (США) - 6:1, 6:2
- Елена Рыбакина (Казахстан) - Ига Свёнтек (Польша) - 7:5, 6:1
- Джессика Пегула (США) - Аманда Анисимова (США) - 6:2, 7:6
Когда состоятся полуфиналы
Оба полуфинальных матча состоятся в Мельбурне в четверг, 29 января. Поединок Свитолиной и Соболенко откроет вечернюю сессию на центральном корте и начнется в 10:30 по киевскому времени.
Полуфинальные пары Australian Open-2026:
- Арина Соболенко - Элина Свитолина
- Джессика Пегула - Елена Рыбакина
