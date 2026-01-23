ua en ru
Свитолина против "нейтральной" Шнайдер: где и когда смотреть принципиальный поединок Australian Open

Пятница 23 января 2026 09:41
Свитолина против "нейтральной" Шнайдер: где и когда смотреть принципиальный поединок Australian Open Элина Свитолина (фото: Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Сегодня первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 12) сыграет матч третьего круга Открытого чемпионата Австралии. Соперницей станет Диана Шнайдер (WTA 22), которая выступает в "нейтральном" статусе.

Где и когда смотреть матч вживую - подскажет РБК-Украина.

Уверенный старт Свитолиной

Лидер украинского тенниса удачно начала сезон-2026. Она триумфовала на турнире в Окленде, где выиграла соревнования в роли первой сеяной, а в Мельбурне продолжила демонстрировать стабильную игру.

На Australian Open Свитолина стартовала с убедительной победы над испанкой Кристиной Букшей - 6:4, 6:1. Во втором круге украинка справилась с польской теннисисткой Линдой Климовичовой - 7:5, 6:1.

Матч со Шнайдер станет для Свитолиной самым серьезным испытанием в сезоне, учитывая рейтинг и класс соперницы. В случае победы украинка может встретиться в следующем круге с победительницей пары: "нейтральная" Мирра Андреева - Елена-Габриэла Русе (Румыния).

Шнайдер опасна на харде

Шнайдер в нынешнем сезоне уже успела заявить о себе на нескольких хардовых турнирах. В Брисбене она обыграла бывшую соотечественницу Анастасию Потапову (ныне представляет Австрию), а затем в напряженном матче уступила американке Мэдисон Киз в трех сетах.

На турнире в Аделаиде Шнайдер выдала серию ярких побед, пройдя Лейлу Фернандес, Катерину Синякову и Эмму Наварро. Остановила теннисистку лишь другая "нейтралка" - Мирра Андреева в полуфинале.

Australian Open Шнайдер начала с победы над опытной Барборой Крейчиковой из Чехии - 2:6, 6:3, 6:3. Во втором круге она провела чрезвычайно сложный матч против австралийки Таллии Гибсон, отыграв три матчбола во втором сете и в итоге одержав победу - 3:6, 7:5, 6:3.

Чего ждать от матча

Свитолина и Шнайдер ранее между собой не встречались, поэтому их очный матч станет дебютным. Небольшой фавориткой противостояния считается украинка - за счет опыта и стабильности. Свитолина старше соперницы на десять лет и имеет значительно больший багаж матчей на уровне Grand Slam.

Ожидается напряженная и затяжная борьба, в которой результат может решаться в ключевых розыгрышах. Для Свитолиной этот поединок будет иметь и принципиальный характер, учитывая статус соперницы.

Где и когда смотреть

Поединок стартует сегодня, не раньше 10:00 по киевскому времени.

Трансляция основной сетки Australian Open в Украине доступна на канале Eurosport. Также матчи можно посмотреть в разделе Discovery+ на медиасервисе MEGOGO.

Ранее мы сообщали, что Марта Костюк снялась с турнира пар в Австралии из-за травмы.

Также читайте, кто стал соперником сборной Украины в квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

