ua en ru
Ср, 28 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Світоліна дізналась потенційних суперниць: визначилися всі півфіналістки Australian Open-2026

Середа 28 січня 2026 09:58
UA EN RU
Світоліна дізналась потенційних суперниць: визначилися всі півфіналістки Australian Open-2026 Еліна Світоліна вперше зіграє в півфіналі турніру (фото: x.com/AustralianOpen)
Автор: Андрій Костенко

На Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу визначилася друга півфінальна пара жіночого одиночного розряду. До четвірки найсильніших турніру пробилася й перша ракетка України Еліна Світоліна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру.

Світоліна проти першої ракетки

У чвертьфіналі Еліна впевнено розгромила третю ракетку світу Коко Гофф, не віддавши суперниці жодного сету.

У півфіналі Світоліна зіграє з лідеркою світового рейтингу Аріною Соболенко, яка виступає в нейтральному статусі. Білоруска без проблем подолала стадію чвертьфіналу, обігравши американку Іву Йовіч.

Раніше суперниці шість разів перетиналися на корті: рахунок особистих зустрічей – 5:1 на користь Соболенко. Востаннє тенісистки грали між собою у 2025 році в Мадриді, де перемогу здобула перша ракетка світу.

Рибакіна вибила Свьонтек, Пегула – Анісімову

В інших чвертьфінальних матчах Єлена Рибакіна з Казахстану у двох сетах здолала другу ракетку світу Ігу Свьонтек. Польська тенісистка зупинилася за крок від повторення свого найкращого результату на Australian Open.

А в протистоянні двох представниць США Джессіка Пегула обіграла Аманду Анісімову. Пегула вдруге поспіль вийшла до півфіналу турніру Grand Slam і вперше досягла цієї стадії на Australian Open.

Результати чвертьфіналів Australian Open-2026 (жінки):

  • Аріна Соболенко – Іва Йовіч (США) – 6:3, 6:0
  • Еліна Світоліна (Україна) – Коко Гофф (США) – 6:1, 6:2
  • Єлена Рибакіна (Казахстан) – Іга Свьонтек (Польща) – 7:5, 6:1
  • Джессіка Пегула (США) – Аманда Анісімова (США) – 6:2, 7:6

Коли відбудуться півфінали

Обидва півфінальні матчі відбудуться в Мельбурні у четвер, 29 січня. Поєдинок Світоліної та Соболенко відкриє вечірню сесію на центральному корті та розпочнеться о 10:30 за київським часом.

Півфінальні пари Australian Open-2026:

  • Аріна Соболенко – Еліна Світоліна
  • Джессіка Пегула – Єлена Рибакіна

Раніше ми повідомили, що всі українки вибули з парного розряду Australian Open-2026.

Також читайте, хто став суперником збірної України у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс Australian Open Еліна Світоліна
Новини
Жертви, руйнування й удар по храму: що відомо про атаку РФ на Київ, Одесу, Запоріжжя та Кривий Ріг
Жертви, руйнування й удар по храму: що відомо про атаку РФ на Київ, Одесу, Запоріжжя та Кривий Ріг
Аналітика
Пенсію менше 6 тисяч платити нікому не будемо: міністр соцполітики Денис Улютін
Ростислав Шаправський, Юрій Дощатов Пенсію менше 6 тисяч платити нікому не будемо: міністр соцполітики Денис Улютін