Світоліна дізналась потенційних суперниць: визначилися всі півфіналістки Australian Open-2026

На Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу визначилася друга півфінальна пара жіночого одиночного розряду. До четвірки найсильніших турніру пробилася й перша ракетка України Еліна Світоліна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру .

Світоліна проти першої ракетки

У чвертьфіналі Еліна впевнено розгромила третю ракетку світу Коко Гофф, не віддавши суперниці жодного сету.

У півфіналі Світоліна зіграє з лідеркою світового рейтингу Аріною Соболенко, яка виступає в нейтральному статусі. Білоруска без проблем подолала стадію чвертьфіналу, обігравши американку Іву Йовіч.

Раніше суперниці шість разів перетиналися на корті: рахунок особистих зустрічей – 5:1 на користь Соболенко. Востаннє тенісистки грали між собою у 2025 році в Мадриді, де перемогу здобула перша ракетка світу.

Рибакіна вибила Свьонтек, Пегула – Анісімову

В інших чвертьфінальних матчах Єлена Рибакіна з Казахстану у двох сетах здолала другу ракетку світу Ігу Свьонтек. Польська тенісистка зупинилася за крок від повторення свого найкращого результату на Australian Open.

А в протистоянні двох представниць США Джессіка Пегула обіграла Аманду Анісімову. Пегула вдруге поспіль вийшла до півфіналу турніру Grand Slam і вперше досягла цієї стадії на Australian Open.

Результати чвертьфіналів Australian Open-2026 (жінки):

Аріна Соболенко – Іва Йовіч (США) – 6:3, 6:0

Еліна Світоліна (Україна) – Коко Гофф (США) – 6:1, 6:2

Єлена Рибакіна (Казахстан) – Іга Свьонтек (Польща) – 7:5, 6:1

Джессіка Пегула (США) – Аманда Анісімова (США) – 6:2, 7:6

Коли відбудуться півфінали

Обидва півфінальні матчі відбудуться в Мельбурні у четвер, 29 січня. Поєдинок Світоліної та Соболенко відкриє вечірню сесію на центральному корті та розпочнеться о 10:30 за київським часом.

Півфінальні пари Australian Open-2026: