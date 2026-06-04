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Сумская высказалась о будущем муже младшей дочери: "Сперва чувства"

12:41 04.06.2026 Чт
3 мин
Актриса дала совет, который считает главным для счастливого брака
aimg Иванна Пашкевич
Сумская высказалась о будущем муже младшей дочери: "Сперва чувства" Ольга Сумская с дочкой Анной (фото: instagram.com/olgasumska)
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Украинская актриса Ольга Сумская высказалась о личной жизни своей младшей дочери Анны и рассказала, что считает самым важным при выборе будущего мужа.

Об этом она рассказала в комментарии РБК-Украина LIFE.

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Во время интервью Сумскую спросили, важно ли для нее как для матери, чтобы ее дочь строила отношения с мужчиной из состоятельной семьи.

В ответ актриса подчеркнула, что не вмешивается в личную жизнь своих детей.

"Я не вмешиваюсь в личную жизнь своих детей. Вот как складывается, так Господь парит", - отметила она.

Также актриса высказалась о трудностях, с которыми часто сталкиваются молодые пары в начале совместной жизни, в частности из-за отсутствия собственного жилья и финансовой нестабильности.

По словам звезды, она всегда готова поддержать своих детей, однако считает, что испытания не должны пугать влюбленных.

Сумская высказалась о будущем муже младшей дочери: &quot;Сперва чувства&quot;Ольга Сумская с мужем и дочкой Анной (фото: instagram.com/olgasumska)

"Мы тоже начинали с нуля когда-то. Поэтому никогда не бойтесь испытаний в супружеской жизни", - подчеркнула артистка.

Главным советом для молодых девушек от Ольги Сумской стала мысль о том, что брак должен строиться на чувствах, а не на материальной выгоде.

"Никогда не женитесь и не выходите замуж за состояние. Сначала чувства, а все потом оно прибавится", - заявила актриса.

По ее убеждению, женщина должна выбирать мужчину, с которым видит свое будущее и хочет создать семью.

"Выходите замуж за того мужчину, от которого вы хотите родить прекрасных детей", - резюмировала Ольга.

Что известно о младшей дочери Сумской

Анна Борисюк родилась в 2002 году в браке Ольги Сумской с актером Виталием Борисюком.

Девушка пошла по стопам своих знаменитых родителей, выбрав актерскую профессию.

Анна окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, после чего начала активно работать в театре и гастролировать по Украине.

Одной из самых известных ее работ стало участие в спектакле "За двумя зайцами", где она выходит на сцену вместе с матерью.

В одном из интервью девушка рассказывала, что сейчас больше сосредоточена на театральной карьере, ведь из-за полномасштабной войны многие кинопроекты в Украине были приостановлены.

Сумская высказалась о будущем муже младшей дочери: &quot;Сперва чувства&quot;Ольга Сумская с дочерью Анной (фото: instagram.com/olgasumska)

Также известно, что Анна больше не одинока. Актриса признавалась, что находится в серьезных отношениях и уже живет вместе со своим избранником.

В то же время личную жизнь она старается не афишировать, поэтому не раскрывает ни его имя, ни совместных фотографий.

По словам Борисюк, ее возлюбленный не имеет отношения к актерской профессии, но поддерживает ее жизненные ценности и ритм жизни.

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