ua en ru
Вс, 29 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Пасха Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Сумская честно сказала, сколько денег ей нужно на месяц (видео)

18:01 29.03.2026 Вс
2 мин
Актриса призналась, знает ли она цены на картошку и топливо, а также сколько тратит на маникюр
aimg Полина Кузенко
Сумская честно сказала, сколько денег ей нужно на месяц (видео) Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)

Ольга Сумская ответила на вопрос о деньгах и расходах и назвала сумму, которая нужна ее семье в месяц. Актриса также призналась, знает ли цены на базовые продукты и что думает о размере средней зарплаты украинцев.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Сумская сказала в новом видео из Instagram блогера и парикмахера Ивана Морозова.

Сколько денег тратит Сумская

Так, сначала у актрисы спросили, сколько сейчас стоит картофель.

"Красная хорошая, но базарная лучшая. 50-60 где-то гривен", - сказала Сумская.

Также она высказалась о стоимости топлива. Артистка отметила, что цены меняются с каждым днем.

Кроме этого, Сумская рассказала, что не платит за "коммуналку", ведь за нее это делает муж. Поэтому она не знает, сколько это стоит в месяц.

Сумская высказалась о ценах (фото: instagram.com/olgasumska)

Актриса высказалась и о среднем уровне зарплат в Украине.

"Очень низкая (зарплата), позорная. Это надо исправлять немедленно!" - заявила она.

Сумская также назвала свой "базовый минимум". Сейчас так говорят о сумме, которая нужна для оплаты всех необходимых платежей и удовлетворения всех потребностей.

"Для нашей семьи это минимум тысяча долларов", - призналась звезда.

А вот на бьюти Сумская тратит немного. Ежемесячно она делает маникюр, это примерно одна тысяча гривен. А к косметологу актриса ходит раз в полгода. Впрочем, что именно ей там делают и какие процедуры выбирает звезда - останется секретом, деталей она не раскрыла.

Напомним, недавно Сумская высказалась о своих гонорарах. Сейчас она не может похвастаться статусом гривневой миллионерши.

"Нет, к сожалению. Но я опять же мысленно мечтаю об этих временах. Я себе даже написала в план. Слушайте, так цены растут, что... Поэтому миллионершей я назвать себя, к сожалению, не могу. Но, возможно, в будущем", - сказала Сумская.

Еще больше интересного

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Новости
Ажиотаж на границе: в ГПСУ назвали причину очередей на въезд в Украину и дали совет
Аналитика
