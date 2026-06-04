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Сумська висловилася про майбутнього чоловіка молодшої доньки: "Спершу почуття"

12:41 04.06.2026 Чт
3 хв
Акторка дала пораду, яку вважає головною для щасливого шлюбу
aimg Іванна Пашкевич
Сумська висловилася про майбутнього чоловіка молодшої доньки: "Спершу почуття" Ольга Сумська з донькою Ганною (фото: instagram.com/olgasumska)
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Українська акторка Ольга Сумська висловилася про особисте життя своєї молодшої доньки Ганни та розповіла, що вважає найважливішим при виборі майбутнього чоловіка.

Про це вона розповіла в коментарі РБК-Україна LIFE.

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Під час інтерв'ю Сумську запитали, чи важливо для неї як для матері, щоб її донька будувала стосунки з чоловіком із заможної родини.

У відповідь акторка наголосила, що не втручається в особисте життя своїх дітей.

"Я не втручаюся в особисте життя своїх дітей. От як складається, так Господь парує", - зазначила вона.

Також акторка висловилася про труднощі, з якими часто стикаються молоді пари на початку спільного життя, зокрема через відсутність власного житла та фінансову нестабільність.

За словами зірки, вона завжди готова підтримати своїх дітей, однак вважає, що випробування не повинні лякати закоханих.

Сумська висловилася про майбутнього чоловіка молодшої доньки: &quot;Спершу почуття&quot;Ольга Сумська з чоловіком і донькою Ганною (фото: instagram.com/olgasumska)

"Ми теж починали з нуля колись. Тому ніколи не бійтеся випробувань у подружньому житті", - підкреслила артистка.

Головною порадою для молодих дівчат від Ольги Сумської стала думка про те, що шлюб має будуватися на почуттях, а не на матеріальній вигоді.

"Ніколи не одружуйтеся і не виходьте заміж за статки. Спершу почуття, а все потім воно додасться", - заявила акторка.

На її переконання, жінка повинна обирати чоловіка, з яким бачить своє майбутнє та хоче створити сім'ю.

"Виходьте заміж за того чоловіка, від якого ви хочете народити прекрасних дітей", - резюмувала Ольга.

Що відомо про молодшу доньку Сумської

Ганна Борисюк народилася у 2002 році у шлюбі Ольги Сумської з актором Віталієм Борисюком.

Дівчина пішла стопами своїх знаменитих батьків, обравши акторську професію.

Ганна закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, після чого почала активно працювати в театрі та гастролювати Україною.

Однією з найвідоміших її робіт стала участь у виставі "За двома зайцями", де вона виходить на сцену разом із матір'ю.

В одному з інтерв'ю дівчина розповідала, що наразі більше зосереджена на театральній кар'єрі, адже через повномасштабну війну багато кінопроєктів в Україні були призупинені.

Сумська висловилася про майбутнього чоловіка молодшої доньки: &quot;Спершу почуття&quot;Ольга Сумська з донькою Ганною (фото: instagram.com/olgasumska)

Також відомо, що Ганна більше не самотня. Акторка зізнавалася, що перебуває у серйозних стосунках і вже живе разом зі своїм обранцем.

Водночас особисте життя вона намагається не афішувати, тому не розкриває ні його ім'я, ні спільних фотографій.

За словами Борисюк, її коханий не має стосунку до акторської професії, але підтримує її життєві цінності та ритм життя.

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