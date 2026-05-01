Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Это мое родное дитя". Сумская высказалась о старшей дочери и хейте вокруг семьи

20:20 01.05.2026 Пт
2 мин
Актрису спросили, виделась ли она с дочерью, которая живет в РФ
aimg Сюзанна Аль Мариди
"Это мое родное дитя". Сумская высказалась о старшей дочери и хейте вокруг семьи Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)
Ольга Сумская прокомментировала свои отношения со старшей дочерью Антониной Паперной, которая живет в России. Она призналась, почему предпочитает не говорить на эту тему и как относится к хейту вокруг семьи.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий звезды проекта "Ранок у великому місті".

Что сказала Сумская об общении со старшей дочерью

Актриса подвергается немало хейта из-за того, что ее дочь в свое время выбрала для жизни Россию. Там она осталась и после начала полномасштабного вторжения.

Во время одного из мероприятий в столице актрису спросили, виделась ли она с Антониной.

"Я не хочу ни одного слова говорить, потому что каждая фраза сразу летит в пространство", - сказала она.

&quot;Это мое родное дитя&quot;. Сумская высказалась о старшей дочери и хейте вокруг семьи Сумская с дочками (фото: facebook.com/osumska)

Ольга также высказалась относительно критики, которая звучит в адрес ее семьи из-за жизни дочери в РФ.

"Я желаю себе прежде всего выдержки. Я стараюсь быть сильной, не реагировать на тот хейт, который постоянно возникает вокруг нашей семьи. И я мечтаю просто обнять своих родных. Это мое родное дитя, а я мама и я переживаю за них", - сказала она.

Актриса дала понять, что пока не хочет обсуждать тему общения или встреч с Антониной.

Кроме того, она прокомментировала отношения с сестрой Натальей, с которой они не общаются. Она призналась, приглашала ли ее родственница на празднование своего юбилея - 70 лет.

"Не приглашала, но я поздравила, потому что помню, что это такая величественная дата. Может, когда-то все же наши семейные тропы пересекутся", - отметила она.


Что известно о раздоре в семье Сумской

Уже много лет старшая дочь Антонина живет в Москве, где вместе с мужем, российским актером Владимиром Яглычем воспитывает дочь и сына.

После начала полномасштабного вторжения она никоим образом не высказывалась относительно агрессии РФ и осталась там жить и работать.

Такая позиция спровоцировала немало критики как среди поклонников, так и в семейном кругу. Говорят, что это стало одной из причин напряженных отношений Ольги с сестрой Натальей.

В то же время Сумская неоднократно подчеркивала, что стремится восстановить теплые отношения с родственницей. Она признавалась, что всегда относилась к ней как ко второй маме.

Зеленский раскрыл потери России в результате "дальнобойных санкций"
