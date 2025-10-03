ua en ru
"Стрем": Салем признался, ушел бы от жены, если бы она поправилась на 30 кг (видео)

Пятница 03 октября 2025 22:02
UA EN RU
"Стрем": Салем признался, ушел бы от жены, если бы она поправилась на 30 кг (видео) Даниэль Салем (фото: instagram.com/daniel_jihad_salem)
Автор: Полина Иваненко

Ведущий Даниэль Салем, который служит в разведывательно-диверсионном подразделении "12 друзей Оушена", честно ответил, что думает о лишнем весе. Он рассказал, нормально ли, когда мужчина уходит от женщины, потому что она поправилась.

Как сообщает РБК-Украина, на такой вопрос Салем ответил в новом выпуске YouTube-проекта "Терапія Красою".

Что сказал ведущий

Так, у Салема спросили, "стремно" ли разводиться с женой, если она поправится на 30 килограммов. По словам шоумена, такая ситуация действительно не очень хорошая.

"Стрем. Ты же влюбился в человека, в его характер. Если поправилась - значит, поправилась. Ты с ней вместе будешь проходить этот путь, если ей некомфортно. Потому что 30 килограммов - это очень может быть некомфортно в жизни и это чувствуется", - сказал Даниэль.

"Это определенные проблемы со здоровьем. Надо быть поддержкой для своей жены или девушки. Помочь ей вернуться на путь похудения, например, или вернуться в то состояние, когда она себя любила. А если она поправилась по каким-то моментам просто так, значит ты что-то делаешь не так, и она из-за тебя это сделала. Это тоже может быть, друзья", - подчеркнул он.

&quot;Стрем&quot;: Салем признался, ушел бы от жены, если бы она поправилась на 30 кг (видео)Салем ответил на вопрос об измене (скриншот)

Также Салем заявил, что у мужчин не должно быть требований к женщинам. Хотя, отметь он, абсолютно нормально иметь какие-то желания относительно человека, которого ты хочешь видеть рядом.

"Каждый человек хочет, чтобы возле него был тот человек, о котором он может позаботиться, которого он может вдохновлять что-то делать. Но требования вроде "Ты должна быть такой или такой" - неправильно. Нет, точно нет", - рассказал ведущий.

А еще Даниэль высказался относительно измен в отношениях. По мнению военного, в случаях, когда мужчина в паре теряет чувства к своей избраннице, нужно иметь смелость честно об этом сказать, а не заводить отношения на стороне.

"Приди и скажи - я тебя разлюбил. Не знаю, как это произошло и почему, но да. Я не хочу тебе изменять. Но я понимаю, что я буду это делать. Я не хочу тебе делать больно", - объяснил Салем.

