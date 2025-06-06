Ведущий-военнослужащий Даниэль Салем умилил видео с маленькой доченькой Позитива
Ведущий, актер и ресторатор Даниэль Салем, который служит в разведывательно-диверсионном подразделении "12 друзей Оушена", показал в сети милое видео с дочкой популярного певца Позитива (Алексея Завгороднего).
Об этом говорится в сообщении РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Салема в Instagram.
Судя по всему Салем, который является другом Позитива и его супруги Юлии Сахневич, приехал к ним в гости.
На видео показано, как он играется с 5-месячной Марией, качает ее на руках и просто светится от счастья. К слову, именно телеведущий в скором времени станет крестным отцом малышки.
Как отреагировали в сети
Фолловеры Даниэля Салема принялись комментировать милое видео, отметив, что он очень органично смотрится в этой роли:
- "Как же Салему идет"
- "На это можно смотреть вечно"
- "О, как она на Позитива похожа"
- "Тоже хотела написать. Маленький Позитивчик"
- "Так нежно, прекрасно и мило"
- "Большой мишка и маленький"
- "Это очень красиво выглядит. Милота"
- "Ну как это мило"
- "Как вам идут детки"
- "Пересматривала раз 15. На это можно смотреть вечно".
Позитив, Юлия Сахневич и их дочь Мария (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)
Напомним, Даниэль Салем имеет 10-летнюю дочку Санту-Луну. Она родилась в браке телеведущего с девушкой по имени Мария. В 2023 году пара развелась после 17 лет брака.
После начала полномасштабного вторжения РФ телеведущий взял в руки оружие и пошел защищать нашу страну на фронт.
Что известно про личную жизнь Позитива
Позитиву 36 лет. С 2013 по 2021 год он был в браке с Анной Андрийчук-Завгородней.
В 2020 году, во время участия в шоу "Танцы со звездами", начали распространяться слухи о возможном романе между Позитивом и Юлией Сахневич. Однако пара тогда говорила, что между ними только профессиональные отношения.
И только в 2024 году артист рассекретил, что он уже год в браке с Сахневич. Осенью они сообщили, что ждут первенца.
Их дочь Мария родилась в декабре 2024 года. Молодые родители часто делятся милыми снимками и видео с малышкой.
Позитив с дочкой (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)
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