Прыгун в воду Середа претендует на титул лучшего в мире: как за него проголосовать

Середа в 2025 году

В 2025 году 19-летний спортсмен из Николаева стал трехкратным чемпионом Европы: в турецкой Анталье он получил "золото" на вышке, в синхронных прыжках и в смешанной команде.

Кроме того, на его счету серебряная медаль чемпионата мира в Сингапуре и две награды Суперфинала Кубка мира: "серебро" в смешанных соревнованиях и "бронза" в синхронных прыжках.

Эти достижения позволили спортсмену войти в пятерку топ-прыгунов планеты и стать претендентом на почетное звание.

Кто конкуренты

Вместе с украинцем за награду будут соревноваться:

Кассиэль Руссо (Австралия)

Осмар Ольвера (Мексика)

Юань Цао (Китай)

Ван Цзунюань (Китай)

Для Середы это первое в карьере попадание в пятёрку претендентов на звание лучшего прыгуна в воду в мире. В 2023 году Алексея признали лучшим в Европе.

Победителей премии будут определять по сочетанию голосования болельщиков и решения Номинационного комитета World Aquatics.

Как проголосовать за украинца

Поддержать Алексея Середу можно в Instagram-аккаунте World Aquatics - достаточно лайкнуть сториз с фото украинского спортсмена.