Стрибун у воду Середа претендує на титул найкращого в світі: як за нього проголосувати

Середа у 2025 році

У 2025 році 19-річний спортсмен з Миколаєва став триразовим чемпіоном Європи: в турецькій Антальї він здобув "золото" на вишці, у синхронних стрибках і в змішаній команді.

Крім того, на його рахунку срібна медаль чемпіонату світу у Сінгапурі та дві нагороди Суперфіналу Кубка світу: "срібло" у змішаних змаганнях та "бронза" у синхронних стрибках.

Ці досягнення дозволили спортсмену увійти до п'ятірки топ-стрибунів планети та стати претендентом на почесне звання.

Хто конкуренти

Разом із українцем за нагороду змагатимуться:

Кассіель Руссо (Австралія)

Осмар Ольвера (Мексика)

Юань Цао (Китай)

Ван Цзунюань (Китай)

Для Середи це перше в кар'єрі потрапляння до п'ятірки претендентів на найкращого стрибуна у воду у світі. Натомість у 2023 році Олексія визнали найкращим в Європі.

Переможців премії визначатимуть за поєднанням голосування вболівальників та рішення Номінаційного комітету World Aquatics.

Як проголосувати за українця

Підтримати Олексія Середу можна в Instagram-акаунті World Aquatics – достатньо вподобати сторіз з фото українського спортсмена.