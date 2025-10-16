UA

Стрибун у воду Середа претендує на титул найкращого в світі: як за нього проголосувати

Фото: Олексій Середа (facebook.com/ukrainiandiving)
Автор: Андрій Костенко

Міжнародна федерація водних видів спорту World Aquatics оголосила імена претендентів на нагороду "Спортсмен року" у чоловічих стрибках у воду. До п'ятірки номінантів потрапив українець Олексій Середа.

Про те, як підтримати українця – підкаже РБК-Україна.

Середа у 2025 році

У 2025 році 19-річний спортсмен з Миколаєва став триразовим чемпіоном Європи: в турецькій Антальї він здобув "золото" на вишці, у синхронних стрибках і в змішаній команді.

Крім того, на його рахунку срібна медаль чемпіонату світу у Сінгапурі та дві нагороди Суперфіналу Кубка світу: "срібло" у змішаних змаганнях та "бронза" у синхронних стрибках.

Ці досягнення дозволили спортсмену увійти до п'ятірки топ-стрибунів планети та стати претендентом на почесне звання.

Хто конкуренти

Разом із українцем за нагороду змагатимуться:

  • Кассіель Руссо (Австралія)
  • Осмар Ольвера (Мексика)
  • Юань Цао (Китай)
  • Ван Цзунюань (Китай)

Для Середи це перше в кар'єрі потрапляння до п'ятірки претендентів на найкращого стрибуна у воду у світі. Натомість у 2023 році Олексія визнали найкращим в Європі.

Переможців премії визначатимуть за поєднанням голосування вболівальників та рішення Номінаційного комітету World Aquatics.

Як проголосувати за українця

Підтримати Олексія Середу можна в Instagram-акаунті World Aquatics – достатньо вподобати сторіз з фото українського спортсмена.

