Ястремская третий раз в сезоне проиграла неудобной сопернице и вылетела с турнира в Китае

Четверг 16 октября 2025 17:30
UA EN RU
Ястремская третий раз в сезоне проиграла неудобной сопернице и вылетела с турнира в Китае Фото: Даяна Ястремская (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская не сумела преодолеть второй круг престижного турнира в китайском Нинбо. В упорной борьбе она уступила неудобной сопернице из топ-10 мирового рейтинга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

WTA 500 Нинбо (Китай), 2-й круг

Елена Рыбакина (Казахстан) - Даяна Ястремская (Украина) - 6:4, 6:7, 6:3

История противостояний

Лидер казахстанского тенниса - очень неудобная соперница для Ястремской. Наша теннисистка, которая сейчас находится в мировом рейтинге на 30-й строчке, дважды в сезоне встречалась с Рыбакиной (№9 WTA) и в обоих случаях уступала: в 1/16 финала Australian Open и в 1/8-й "тысячника" в Монреале.

Отметим, что победы топовой сопернице давались нелегко. В частности, очень ожесточенной получилась борьба в Монреале, где Ястремская имела шансы на победу, но уступила в трех сетах - 5:7, 6:2, 5:7.

Как прошла игра

Серьезное противостояние между теннисистками состоялось и в китайском Нинбо. Ястремская во всех партиях навязывала борьбу и была близка к победе.

В стартовом сете она первой взяла чужую подачу и повела - 4:2. Но сразу же отдала свой гейм, а затем - еще один, что и привело к поражению - 4:6.

Во втором сете на корте было абсолютное равенство и дело дошло до тай-брейка. В нем Ястремская отыграла два матч-бола, а затем совершила эффектный камбэк: 8:6 в коротком гейме и равенство по партиям.

Противостояние перешло в третий сет, где кто-то уже должен был уступить окончательно. Здесь решающей стала проигранная украинкой подача в шестом гейме. Счет стал 2:4, после чего казахмтанская теннисистка довела игру до победы. Очень драматичный поединок длился 2 часа и 50 минут.

Украинки в Нинбо

После поражения Ястремской, на турнире WTA 500 в Нинбо не осталось ни одной украинской теннисистки. Накануне Юлия Стародубцева также во 2-м круге в трехсетовом противостоянии уступила Белинде Бенчич из Швейцарии.

Ранее мы сообщили, что Элину Свитолину номинировали на престижную международную премию.

Также читайте, на каких позициях находятся украинки в обновленном рейтинге WTA.

Теннис Даяна Ястремская
