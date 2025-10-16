ua en ru
Спорт

Ястремська втретє в сезоні програла незручній суперниці та вилетіла з турніру в Китаї

Четвер 16 жовтня 2025 17:30
Ястремська втретє в сезоні програла незручній суперниці та вилетіла з турніру в Китаї Фото: Даяна Ястремська (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Третя ракетка України Даяна Ястремська не зуміла подолати друге коло престижного турніру в китайському Нінбо. У запеклій боротьбі вона поступилася незручній суперниці з топ-10 світового рейтингу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

WTA 500 Нінбо (Китай), 2-ге коло

Єлена Рибакіна (Казахстан) – Даяна Ястремська (Україна) – 6:4, 6:7, 6:3

Історія протистоянь

Лідерка казахстанського тенісу – дуже незручна суперниця для Ястремської. Наша тенісистка, яка зараз перебуває в світовому рейтингу на 30-й сходинці, двічі в сезоні зустрічалась з Рибакіною (№9 WTA) та в обох випадках поступалася: в 1/16 фіналу Australian Open та в 1/8-й "тисячника" в Монреалі.

Зазначимо, що перемоги топовій суперниці давалися нелегко. Зокрема, дуже запеклою вийшла боротьба в Монреалі, де Ястремська мала шанси на перемогу, але поступилася в трьох сетах – 5:7, 6:2, 5:7.

Як пройшла гра

Серйозне протистояння між тенісистками відбулося і в китайському Нінбо. Ястремська в усіх партіях нав'язувала боротьбу та була близькою до перемоги.

У стартовому сеті вона першою взяла чужу подачу та повела – 4:2. Але одразу ж віддала свій гейм, а потім – ще один, що й призвело до поразки – 4:6.

В другому сеті на корті була абсолютна рівність і справа дійша до тай-брейку. В ньому Ястремська відіграла два матч-боли, а потім здійснила ефектний камбек: 8:6 у кроткому геймі та рівність за партіями.

Протистояння перейшло в третій сет, де хтось вже мав поступитися остаточно. Тут вірішальною стала програна українкою подача у шостому геймі. Рахунок став 2:4, після чого казахмтанська тенісистка довела гру до перемоги. Надзвичайно драматиний поєдинок тривав 2 години та 50 хвилин.

Українки в Нінбо

Після поразки Ястремської, на турнірі WTA 500 в Нінбо не залишилося жодної української тенісистки. Напередодні Юлія Стародубцева також в 2-му колі в трисетовому протистоянні поступилася Белінді Бенчіч зі Швейцарії.

Раніше ми повідомили, що Еліну Світоліну номінували на престижну міжнародну премію.

Також читайте, на яких позиціях перебувають українки в оновленому рейтингу WTA.

