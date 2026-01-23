Стали известны имена ведущих Нацотбора на "Евровидение-2026"
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026" будет иметь новый ведущий состав. Вместе с неизменным голосом конкурса Тимуром Мирошниченко шоу на этот раз проведет Леся Никитюк, для которой это станет дебютом в формате нацотбора.
В финале, который состоится 7 февраля, Мирошниченко и Никитюк будут работать не только вместе в кадре, но и отдельно - из разных зон локации, чтобы охватить все ключевые события вечера.
Предшоу Нацотбора-2026 доверили Анне Тульевой - ведущей видеоблога "Евровидения Украина".
Также она присоединится и к основной части концерта, где станет ведущей зоны еврофанов.
Для Леси Никитюк это будет первый опыт работы на сцене Нацотбора.
"Уже много лет я не пропускаю Нацотбор и международное "Евровидение", всегда записываю в блокнот свой топ-5 песен, правда никогда не угадываю победителя, но неутомимо верю, что я все же разбираюсь в музыке. Еще раз хочу подчеркнуть, что для меня это не просто шоу, которое я собираюсь провести, - "Евровидение" это то, чем я действительно интересуюсь уже много лет", - отметила Леся.
Победителя Нацотбора и представителя Украины на "Евровидении-2026" определят по итогам голосования жюри и зрителей - по 50% от каждой стороны.
Финальный концерт стартует 7 февраля, а предшоу начнется в 18:00.
Посмотреть трансляцию можно:
- на телеканале Суспільне Культура
- на YouTube-канале "Евровидение Украина"
- на сайтах Суспільне Культура и Евровидение в Украине
Известен и порядок выступлений финалистов Нацотбора-2026:
- Valeriya Force - Open Our Hearts
- Molodi - Legends
- Monokate - ТYТ
- The Elliens - Crawling Whispers
- Laud - Lightkeeper
- Lelѐka - Ridnym
- Mr. Vel - Do or Done
- Khayat - "Герци"
- Jerry Heil - Catharticus (Prayer)
- "ЩукаРиба" - "Моя земля"
Зрительское голосование традиционно будет проходить через приложение "Дія", а также с помощью СМС.
Нацотбор является частью подготовки к 70-му песенному конкурсу "Евровидение", который в 2026 году будет принимать Вена.
Гранд-финал запланирован на 16 мая 2026 года, а полуфиналы состоятся 12 и 14 мая. Шоу пройдет на самой большой крытой арене Австрии - Wiener Stadthalle.
