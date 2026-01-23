ua en ru
Стали известны имена ведущих Нацотбора на "Евровидение-2026"

Пятница 23 января 2026 10:33
Стали известны имена ведущих Нацотбора на "Евровидение-2026" Объявлены имена ведущих Нацотбора на "Евровидение-2026" (фото: t.me/muzvar_ua/2940)
Автор: Иванна Пашкевич

Финал Нацотбора на "Евровидение-2026" будет иметь новый ведущий состав. Вместе с неизменным голосом конкурса Тимуром Мирошниченко шоу на этот раз проведет Леся Никитюк, для которой это станет дебютом в формате нацотбора.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Суспільне Культура.

В финале, который состоится 7 февраля, Мирошниченко и Никитюк будут работать не только вместе в кадре, но и отдельно - из разных зон локации, чтобы охватить все ключевые события вечера.

Стали известны имена ведущих Нацотбора на &quot;Евровидение-2026&quot;Тимур Мирошниченко стал ведущим Нацотбора-2026 (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Предшоу Нацотбора-2026 доверили Анне Тульевой - ведущей видеоблога "Евровидения Украина".

Также она присоединится и к основной части концерта, где станет ведущей зоны еврофанов.

Стали известны имена ведущих Нацотбора на &quot;Евровидение-2026&quot;Анна Тульева стала ведущей предшоу Нацотбора-2026 (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Для Леси Никитюк это будет первый опыт работы на сцене Нацотбора.

"Уже много лет я не пропускаю Нацотбор и международное "Евровидение", всегда записываю в блокнот свой топ-5 песен, правда никогда не угадываю победителя, но неутомимо верю, что я все же разбираюсь в музыке. Еще раз хочу подчеркнуть, что для меня это не просто шоу, которое я собираюсь провести, - "Евровидение" это то, чем я действительно интересуюсь уже много лет", - отметила Леся.

Стали известны имена ведущих Нацотбора на &quot;Евровидение-2026&quot;Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора-2026 (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Победителя Нацотбора и представителя Украины на "Евровидении-2026" определят по итогам голосования жюри и зрителей - по 50% от каждой стороны.

Финальный концерт стартует 7 февраля, а предшоу начнется в 18:00.

Посмотреть трансляцию можно:

  • на телеканале Суспільне Культура
  • на YouTube-канале "Евровидение Украина"
  • на сайтах Суспільне Культура и Евровидение в Украине

Известен и порядок выступлений финалистов Нацотбора-2026:

  1. Valeriya Force - Open Our Hearts
  2. Molodi - Legends
  3. Monokate - ТYТ
  4. The Elliens - Crawling Whispers
  5. Laud - Lightkeeper
  6. Lelѐka - Ridnym
  7. Mr. Vel - Do or Done
  8. Khayat - "Герци"
  9. Jerry Heil - Catharticus (Prayer)
  10. "ЩукаРиба" - "Моя земля"

Зрительское голосование традиционно будет проходить через приложение "Дія", а также с помощью СМС.

Нацотбор является частью подготовки к 70-му песенному конкурсу "Евровидение", который в 2026 году будет принимать Вена.

Гранд-финал запланирован на 16 мая 2026 года, а полуфиналы состоятся 12 и 14 мая. Шоу пройдет на самой большой крытой арене Австрии - Wiener Stadthalle.

