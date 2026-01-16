ua en ru
Пт, 16 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Финалистка Нацотбора и "российский след": почему вокруг Valeriya Force поднялась шумиха

Пятница 16 января 2026 13:33
UA EN RU
Финалистка Нацотбора и "российский след": почему вокруг Valeriya Force поднялась шумиха Valeriya Force (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Вокруг Нацотбора на "Евровидение-2026" разгорелся громкий скандал. Одну из финалисток конкурса - Valeriya Force (настоящее имя Валерия Симулик) - заподозрили в возможном сотрудничестве с представителем российской музыкальной индустрии после начала полномасштабной войны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал блогера-сплетника Богдана Беспалова.

Скандал с финалисткой Нацотбора-2026

Подозрения появились почти сразу после того, как 15 января участники нацотбора провели жеребьевку и представили конкурсные песни.

После этого в сети начали активно обсуждать деятельность Валерии и ее возможные связи с РФ.

В заметке Беспалова говорится о звукорежиссере и саундпродюсере D.Woo, который в своем профиле в Instagram отмечает, что проживает в России, а также якобы работает с российскими артистами.

Финалистка Нацотбора и &quot;российский след&quot;: почему вокруг Valeriya Force поднялась шумихаValeriya Force подозревают в сотрудничестве с россиянином (скриншот)

В частности, в соцсетях обратили внимание на то, что среди его контактов и упоминаний фигурирует сотрудничество с Лешей Свиком, который, по данным публичных обсуждений, поддерживает войну и политику Владимира Путина.

Valeriya Force подозревают в сотрудничестве с россиянином (скриншот)

Также пользователи заметили, что в 2024 году, когда Valeriya Force выпустила альбом "My Dark Side", D.Woo якобы публиковал в своих соцсетях информацию об этой пластинке.

Финалистка Нацотбора и &quot;российский след&quot;: почему вокруг Valeriya Force поднялась шумихаValeriya Force подозревают в сотрудничестве с россиянином (скриншот)

Кроме того, в одной из сториз звукорежиссера звучала композиция исполнительницы, а также был обозначен ее аккаунт.

Отдельно подозрения усилило и то, что на странице D.Woo ранее отмечалось о сотрудничестве с артисткой Vesta.

Именно под таким псевдонимом, как обратили внимание пользователи, ранее выступала Valeriya Force - это можно заметить на ее YouTube-канале.

Финалистка Нацотбора и &quot;российский след&quot;: почему вокруг Valeriya Force поднялась шумихаValeriya Force подозревают в сотрудничестве с россиянином (скриншот)

После волны обсуждений D.Woo, как отмечают в сети, удалил упоминания о сотрудничестве с певицей из своего Instagram.

В то же время сама Valeriya Force ситуацию вокруг своего имени пока публично не комментировала.

Между тем телеканалы и СМИ уже присылают официальные запросы о объяснениях.

Краткая биография Valeriya Force

Валерия Симулик стала известной широкой аудитории после участия в шоу "Х-Фактор", где ее называли одной из самых нежных и наиболее харизматичных конкурсанток сезона.

Зрители не раз сравнивали вокалистку с британской звездой Адель - из-за похожего тембра и манеры исполнения.

Певица родом из Харькова. Музыкой она начала заниматься еще в детстве: с пяти лет посещала вокальные занятия, позже освоила фортепиано и приобщила к своему развитию бальные танцы.

Финалистка Нацотбора и &quot;российский след&quot;: почему вокруг Valeriya Force поднялась шумихаValeriya Force (фото: instagram.com/valeriya.force)

Первые серьезные успехи Валерия получила на телевизионном проекте "Україна має талант", где дошла до полуфинала. Также она стала обладательницей гран-при конкурса "Черноморские игры".

Новый этап популярности для артистки начался после участия в пятом сезоне "Х-Фактора".

После успешного кастинга Валерия смогла пройти дальше и попала в команду Ивана Дорна.

Впрочем, в шаге от финала певица покинула проект вместе с еще одной участницей из команды наставника.

Финалистка Нацотбора и &quot;российский след&quot;: почему вокруг Valeriya Force поднялась шумихаValeriya Force (фото: instagram.com/valeriya.force)

После участия в талант-шоу Валерия продолжила развиваться в музыке и впоследствии переехала в США.

Там она активно работала над новыми релизами, выпускала композиции и альбомы, выступая под сценическим именем VESTA.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Евровидение
Новости
Шмыгаль объяснил новые правила комендантского часа
Шмыгаль объяснил новые правила комендантского часа
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа