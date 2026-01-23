ua en ru
Стали відомі імена ведучих Нацвідбору на "Євробачення-2026"

П'ятниця 23 січня 2026 10:33
Стали відомі імена ведучих Нацвідбору на "Євробачення-2026" Оголошено імена ведучих Нацвідбору на "Євробачення-2026" (фото: t.me/muzvar_ua/2940)
Автор: Іванна Пашкевич

Фінал Нацвідбору на "Євробачення-2026" матиме новий ведучий склад. Разом із незмінним голосом конкурсу Тімуром Мірошниченком шоу цього разу проведе Леся Нікітюк, для якої це стане дебютом у форматі нацвідбору.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Суспільне Культура.

У фіналі, який відбудеться 7 лютого, Мірошниченко та Нікітюк працюватимуть не лише разом у кадрі, а й окремо - з різних зон локації, щоб охопити всі ключові події вечора.

Стали відомі імена ведучих Нацвідбору на &quot;Євробачення-2026&quot;Тімур Мірошниченко став ведучим Нацвідбору-2026 (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Передшоу Нацвідбору-2026 довірили Анні Тульєвій - ведучій відеоблогу "Євробачення Україна".

Також вона долучиться і до основної частини концерту, де стане ведучою зони єврофанів.

Стали відомі імена ведучих Нацвідбору на &quot;Євробачення-2026&quot;Анна Тульєва стала ведучою передшоу Нацвідбору-2026 (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Для Лесі Нікітюк це буде перший досвід роботи на сцені Нацвідбору.

"Вже багато років я не пропускаю Нацвідбір та міжнародне "Євробачення", завжди записую в блокнот свій топ-5 пісень, правда ніколи не вгадую переможця, але невтомно вірю, що я все ж розуміюся в музиці. Ще раз хочу підкреслити, що для мене це не просто шоу, яке я збираюся провести, - "Євробачення" це те, чим я дійсно цікавлюся вже багато років", - зазначила Леся.

Стали відомі імена ведучих Нацвідбору на &quot;Євробачення-2026&quot;Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору-2026 (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Переможця Нацвідбору та представника України на "Євробаченні-2026" визначать за підсумками голосування журі та глядачів - по 50% від кожної сторони.

Фінальний концерт стартує 7 лютого, а передшоу розпочнеться о 18:00.

Подивитися трансляцію можна:

  • на телеканалі Суспільне Культура
  • на YouTube-каналі "Євробачення Україна"
  • на сайтах Суспільне Культура та Євробачення в Україні

Відомий і порядок виступів фіналістів Нацвідбору-2026:

  1. Valeriya Force - Open Our Hearts
  2. Molodi - Legends
  3. Monokate - ТYТ
  4. The Elliens - Crawling Whispers
  5. Laud - Lightkeeper
  6. Lelѐka - Ridnym
  7. Mr. Vel - Do or Done
  8. Khayat - "Герци"
  9. Jerry Heil - Catharticus (Prayer)
  10. "ЩукаРиба" - "Моя земля"

Глядацьке голосування традиційно проходитиме через застосунок "Дія", а також за допомогою СМС.

Нацвідбір є частиною підготовки до 70-го пісенного конкурсу "Євробачення", який у 2026 році прийматиме Відень.

Гранд-фінал запланований на 16 травня 2026 року, а півфінали відбудуться 12 та 14 травня. Шоу пройде на найбільшій критій арені Австрії - Wiener Stadthalle.

