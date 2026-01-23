Стали відомі імена ведучих Нацвідбору на "Євробачення-2026"
Фінал Нацвідбору на "Євробачення-2026" матиме новий ведучий склад. Разом із незмінним голосом конкурсу Тімуром Мірошниченком шоу цього разу проведе Леся Нікітюк, для якої це стане дебютом у форматі нацвідбору.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Суспільне Культура.
У фіналі, який відбудеться 7 лютого, Мірошниченко та Нікітюк працюватимуть не лише разом у кадрі, а й окремо - з різних зон локації, щоб охопити всі ключові події вечора.
Тімур Мірошниченко став ведучим Нацвідбору-2026 (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)
Передшоу Нацвідбору-2026 довірили Анні Тульєвій - ведучій відеоблогу "Євробачення Україна".
Також вона долучиться і до основної частини концерту, де стане ведучою зони єврофанів.
Анна Тульєва стала ведучою передшоу Нацвідбору-2026 (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)
Для Лесі Нікітюк це буде перший досвід роботи на сцені Нацвідбору.
"Вже багато років я не пропускаю Нацвідбір та міжнародне "Євробачення", завжди записую в блокнот свій топ-5 пісень, правда ніколи не вгадую переможця, але невтомно вірю, що я все ж розуміюся в музиці. Ще раз хочу підкреслити, що для мене це не просто шоу, яке я збираюся провести, - "Євробачення" це те, чим я дійсно цікавлюся вже багато років", - зазначила Леся.
Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору-2026 (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)
Переможця Нацвідбору та представника України на "Євробаченні-2026" визначать за підсумками голосування журі та глядачів - по 50% від кожної сторони.
Фінальний концерт стартує 7 лютого, а передшоу розпочнеться о 18:00.
Подивитися трансляцію можна:
- на телеканалі Суспільне Культура
- на YouTube-каналі "Євробачення Україна"
- на сайтах Суспільне Культура та Євробачення в Україні
Відомий і порядок виступів фіналістів Нацвідбору-2026:
- Valeriya Force - Open Our Hearts
- Molodi - Legends
- Monokate - ТYТ
- The Elliens - Crawling Whispers
- Laud - Lightkeeper
- Lelѐka - Ridnym
- Mr. Vel - Do or Done
- Khayat - "Герци"
- Jerry Heil - Catharticus (Prayer)
- "ЩукаРиба" - "Моя земля"
Глядацьке голосування традиційно проходитиме через застосунок "Дія", а також за допомогою СМС.
Нацвідбір є частиною підготовки до 70-го пісенного конкурсу "Євробачення", який у 2026 році прийматиме Відень.
Гранд-фінал запланований на 16 травня 2026 року, а півфінали відбудуться 12 та 14 травня. Шоу пройде на найбільшій критій арені Австрії - Wiener Stadthalle.
