Певец KHAYAT отреагировал на объявление шортлиста Нацотбора: "Телефон разрывается от смс"

Накануне Общественное объявило имена девяти финалистов Национального отбора на Евровидение-2026.

В списке не оказалось KHAYAT, хотя артист вошел в лонглист из 15 участников.

Впрочем, певец сохраняет все шансы побороться за место в финале - десятого финалиста определят по результатам онлайн-голосования в приложении "Дія" уже в январе.

Артист эмоционально отреагировал на поддержку слушателей в соцсетях.

KHAYAT (фото: instagram.com/ado.khayat)

"Друзья, мой телефон сегодня просто взрывается от количества вашей поддержки: от ваших сообщений и комментариев. Это мощная энергетическая волна, которая не оставляет мне выбора, кроме как идти до конца. И я надеюсь, что мы пройдем этот путь вместе", - сказал он.

KHAYAT добавил, что искренне верит в свой трек и в то, что он достоин зазвучать на европейской сцене.

Исполнитель также намекнул, что песня еще изменится и приятно удивит слушателей.

"Я искренне верю в свою песню и в то, что она достойна быть услышанной каждым из вас. Более того, показать миру, какой классной является украинская музыка. Конечно, ее ждут метаморфозы, и я благодарен Джамале и команде Общественного за советы и наставления, которые помогут сделать ее еще лучше. Я уверен, что вы будете приятно удивлены. Почувствуем себя! До встречи в Дії!" - заинтриговал музыкант.