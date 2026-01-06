"Спецоперация "Рояль" готовится": пианист Хмара пошутил о назначении своего тезки в СБУ

На днях президент Украины Владимир Зеленский назначил генерала-майора Евгения Хмару временно исполняющим обязанности главы СБУ. На это с юмором отреагировал его полный тезка - известный пианист и композитор Евгений Хмара.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram звезды.
В своих соцсетях пианист опубликовал шуточное видео, в котором поблагодарил подписчиков за волну сообщений и поздравлений после новости о назначении его тезки.
По словам музыканта, такого внимания он давно не получал.
"Думаю, что в день рождения я получаю меньше сообщений. Ну что, назначение серьезное - спецоперация "Рояль" готовится. Дарим Путину рояль. Сажаем туда 300 наших. И потом только тададам - и Кремль пылает", - с юмором прокомментировал Евгений Хмара.
Видео быстро разошлось по сети и собрало сотни реакций и комментариев, в которых пользователи отмечали самоиронию и чувство юмора артиста.
О назначении генерала-майора Евгения Хмары временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины президент Владимир Зеленский сообщил после рабочей встречи с военным.
По словам главы государства, во время разговора речь шла о дальнейшем системном развитии СБУ, а также о подготовке специальных операций в условиях полномасштабной войны.
Зеленский также поблагодарил украинских спецназовцев за боевую работу, подчеркнув, что опыт подразделений СБУ играет ключевую роль в защите страны и должен быть масштабирован.
