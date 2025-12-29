"Люди не понимают": Евгений Хмара объяснил, почему ему не хватает 10 тыс. в месяц

Украинский композитор и пианист Евгений Хмара откровенно рассказал о своих доходах и расходах, объяснив, почему даже стабильный заработок в около 10 тысяч долларов в месяц не всегда покрывает потребности его семьи и творческой деятельности.

По словам музыканта, проблема заключается не в уровне дохода, а в реальных расходах, которые часто остаются "за кадром" для зрителей.

Говоря о заработках, Хмара сразу уточнил, что важно различать доход и расходы.

"Здесь надо правильно ставить вопрос: не только сколько я зарабатываю, а сколько трачу. Это принципиальная разница", - отметил Евгений.

В среднем, по словам композитора, его ежемесячный доход составляет около 10 тысяч долларов.

В то же время этих средств, признается музыкант, часто не хватает - иногда бюджет семьи сходится почти до нуля.

"Честно скажу, бывают месяцы, когда выходишь почти в ноль. Такое случается регулярно", - пояснил Хмара.

По его словам, значительная часть средств идет не на роскошь, а на творчество, о реальной стоимости которого публика часто не задумывается.

"Я очень много трачу именно на творчество, и люди этого не осознают. У нас нет культуры понимания себестоимости искусства", - сказал композитор.

В качестве примера Хмара привел организацию концертов, которые, по его словам, являются чрезвычайно дорогими.

"Люди не понимают, сколько стоит рекламная кампания, аренда зала, зарплаты музыкантам оркестра. Оркестру же не заплатишь по 30 гривен за репетицию", - пояснил музыкант.

Хмара говорит, что себестоимость одного большого концерта может достигать миллионов гривен.

"Себестоимость концерта - около 2,5 миллиона гривен. Если делаем двойной концерт - это все равно те же 2,5 миллиона", - отметил он.

В пересчете на валюту это примерно 60 тысяч долларов, и далеко не всегда такие события приносят прибыль.

"Долгое время я выходил в ноль или даже дофинансировал концерты сам. Часто искал дополнительную поддержку, чтобы они вообще состоялись", - признался композитор.

Отдельной статьей расходов является запись музыки. По словам Евгения, он принципиально работает с большим оркестром, что значительно увеличивает бюджет.

"Записать альбом - это не просто фонограмма и вокал. Я записываю оркестр из 60 музыкантов, и это колоссальные суммы", - подчеркнул композитор.

Немалые расходы и в семье музыканта, где растут дети.

"У нас частное образование - школа и садик. Это очень большие средства", - пояснил Евгений.

По его подсчетам, базовые расходы на семью достигают нескольких тысяч долларов ежемесячно.

"Только семейные расходы - еда, логистика, автомобиль, базовые вещи - это примерно 5-7 тысяч долларов в месяц. И это без всякой роскоши, - отметил композитор.

В то же время Хмара подчеркнул, что принципиально избегает кредитов.

"Я не люблю кредиты. Для меня это бремя, которое постоянно ощущаешь", - подытожил он.