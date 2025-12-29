ua en ru
Пн, 29 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Люди не понимают": Евгений Хмара объяснил, почему ему не хватает 10 тыс. в месяц

Понедельник 29 декабря 2025 15:35
UA EN RU
"Люди не понимают": Евгений Хмара объяснил, почему ему не хватает 10 тыс. в месяц Евгений Хмара (скриншот)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский композитор и пианист Евгений Хмара откровенно рассказал о своих доходах и расходах, объяснив, почему даже стабильный заработок в около 10 тысяч долларов в месяц не всегда покрывает потребности его семьи и творческой деятельности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью звезды Славе Демину.

По словам музыканта, проблема заключается не в уровне дохода, а в реальных расходах, которые часто остаются "за кадром" для зрителей.

Говоря о заработках, Хмара сразу уточнил, что важно различать доход и расходы.

"Здесь надо правильно ставить вопрос: не только сколько я зарабатываю, а сколько трачу. Это принципиальная разница", - отметил Евгений.

В среднем, по словам композитора, его ежемесячный доход составляет около 10 тысяч долларов.

&quot;Люди не понимают&quot;: Евгений Хмара объяснил, почему ему не хватает 10 тыс. в месяцЕвгений Хмара (фото: instagram.com/evgenykhmara)

"Если говорить именно о заработке, то в среднем это где-то 10 тысяч долларов в месяц", - рассказал он

В то же время этих средств, признается музыкант, часто не хватает - иногда бюджет семьи сходится почти до нуля.

"Честно скажу, бывают месяцы, когда выходишь почти в ноль. Такое случается регулярно", - пояснил Хмара.

По его словам, значительная часть средств идет не на роскошь, а на творчество, о реальной стоимости которого публика часто не задумывается.

"Я очень много трачу именно на творчество, и люди этого не осознают. У нас нет культуры понимания себестоимости искусства", - сказал композитор.

В качестве примера Хмара привел организацию концертов, которые, по его словам, являются чрезвычайно дорогими.

&quot;Люди не понимают&quot;: Евгений Хмара объяснил, почему ему не хватает 10 тыс. в месяцЕвгений Хмара (фото: instagram.com/evgenykhmara)

"Люди не понимают, сколько стоит рекламная кампания, аренда зала, зарплаты музыкантам оркестра. Оркестру же не заплатишь по 30 гривен за репетицию", - пояснил музыкант.

Хмара говорит, что себестоимость одного большого концерта может достигать миллионов гривен.

"Себестоимость концерта - около 2,5 миллиона гривен. Если делаем двойной концерт - это все равно те же 2,5 миллиона", - отметил он.

В пересчете на валюту это примерно 60 тысяч долларов, и далеко не всегда такие события приносят прибыль.

"Долгое время я выходил в ноль или даже дофинансировал концерты сам. Часто искал дополнительную поддержку, чтобы они вообще состоялись", - признался композитор.

Отдельной статьей расходов является запись музыки. По словам Евгения, он принципиально работает с большим оркестром, что значительно увеличивает бюджет.

"Записать альбом - это не просто фонограмма и вокал. Я записываю оркестр из 60 музыкантов, и это колоссальные суммы", - подчеркнул композитор.

Немалые расходы и в семье музыканта, где растут дети.

&quot;Люди не понимают&quot;: Евгений Хмара объяснил, почему ему не хватает 10 тыс. в месяцЕвгений Хмара с семьей (фото: instagram.com/evgenykhmara)

"У нас частное образование - школа и садик. Это очень большие средства", - пояснил Евгений.

По его подсчетам, базовые расходы на семью достигают нескольких тысяч долларов ежемесячно.

"Только семейные расходы - еда, логистика, автомобиль, базовые вещи - это примерно 5-7 тысяч долларов в месяц. И это без всякой роскоши, - отметил композитор.

В то же время Хмара подчеркнул, что принципиально избегает кредитов.

"Я не люблю кредиты. Для меня это бремя, которое постоянно ощущаешь", - подытожил он.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Звезды шоу-бизнеса
Новости
Зеленский назвал ключевое условие для отмены военного положения
Зеленский назвал ключевое условие для отмены военного положения
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну