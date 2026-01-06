"Спецоперація "Рояль" готується": піаніст Хмара пожартував про призначення свого тезки в СБУ

Днями президент України Володимир Зеленський призначив генерала-майора Євгена Хмару тимчасовим виконувачем обов’язків голови СБУ. На це з гумором відреагував його повний тезка - відомий піаніст і композитор Євген Хмара.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram зірки.
У своїх соцмережах піаніст опублікував жартівливе відео, в якому подякував підписникам за хвилю повідомлень і привітань після новини про призначення його тезки.
За словами музиканта, такої уваги він давно не отримував.
"Думаю, що в день народження я отримую менше повідомлень. Ну що, призначення серйозне - спецоперація "Рояль" готується. Даруємо Путіну рояль. Садимо туди 300 наших. І потім тільки тададам - і Кремль палає", - з гумором прокоментував Євген Хмара.
Відео швидко розійшлося мережею та зібрало сотні реакцій і коментарів, у яких користувачі відзначали самоіронію та почуття гумору артиста.
Про призначення генерала-майора Євгена Хмари тимчасовим виконувачем обов’язків голови Служби безпеки України президент Володимир Зеленський повідомив після робочої зустрічі з військовим.
За словами глави держави, під час розмови йшлося про подальший системний розвиток СБУ, а також про підготовку спеціальних операцій в умовах повномасштабної війни.
Зеленський також подякував українським спецпризначенцям за бойову роботу, наголосивши, що досвід підрозділів СБУ відіграє ключову роль у захисті країни та має бути масштабований.
