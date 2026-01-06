"Спецоперація "Рояль" готується": піаніст Хмара пожартував про призначення свого тезки в СБУ

У своїх соцмережах піаніст опублікував жартівливе відео, в якому подякував підписникам за хвилю повідомлень і привітань після новини про призначення його тезки.

За словами музиканта, такої уваги він давно не отримував.

"Думаю, що в день народження я отримую менше повідомлень. Ну що, призначення серйозне - спецоперація "Рояль" готується. Даруємо Путіну рояль. Садимо туди 300 наших. І потім тільки тададам - і Кремль палає", - з гумором прокоментував Євген Хмара.

Відео швидко розійшлося мережею та зібрало сотні реакцій і коментарів, у яких користувачі відзначали самоіронію та почуття гумору артиста.

Вітаю друже! Тільки вперед на новій посаді!

Ох, ці Хмари! Нехай хмари зрьблять бурю на болотах!

Співпадіння цікаве. Я ще сьогодні і подумала, прочитавши цю новину, що знаю лише одного Євгена Хмару

Й народиться легенда на віка, як про троянського коня для римлян, так про українського рояля для Кремля. Ваша ідея надихає

Та-да-дам... потім - лебедине озеро по всім каналам. Класні хлопці!

Що відомо про призначення нового т.в.о. голови СБУ

Про призначення генерала-майора Євгена Хмари тимчасовим виконувачем обов’язків голови Служби безпеки України президент Володимир Зеленський повідомив після робочої зустрічі з військовим.

За словами глави держави, під час розмови йшлося про подальший системний розвиток СБУ, а також про підготовку спеціальних операцій в умовах повномасштабної війни.

Євген Хмара (фото: прес-служба СБУ)

Зеленський також подякував українським спецпризначенцям за бойову роботу, наголосивши, що досвід підрозділів СБУ відіграє ключову роль у захисті країни та має бути масштабований.